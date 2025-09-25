Przywileje dla Ukraińców. Bosak opublikował ostry wpis

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji na platformie X udostępnił wpis, mówiący o tym, że auta z Ukrainy i Białorusi, których wiele porusza się po polskich drogach, nie podlegają polskim badaniom technicznym, jednak ma się to wkrótce zmienić.

"Pamiętam, jakie było oburzenie, jak pierwszy raz zaczęliśmy mówić o przywilejach dla Ukraińców w Polsce. Nawet chyba Demagog chciał prostować, że nic takiego nie istnieje. Ostatnio ci, co tak pyskowali, pozamykali buzie" – napisał.

Podkreślił, że "szkoda, że trzeba było kilku lat żeby dotarło, że »prawicowy« rząd w naszym własnym kraju ustawił nas jako grupę o gorszej pozycji prawnej niż ludzi z innymi paszportami".

"Dysonans poznawczy jest tak silny, że wielu do dziś nie potrafi uznać faktów albo je sobie racjonalizuje pseudomoralistyczną czy pseudostrategiczną ekwilibrystyką" – dodał.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że "stosunek do napaści Rosji na Ukrainę i stosunek do uprzywilejowania obywateli Ukrainy w Polsce to dwie różne kwestie".

Koniec przywilejów dla samochodów z Ukrainy i Białorusi?

Z rządowych wyliczeń wynika, że po polskich drogach porusza się nawet kilkadziesiąt tysięcy pojazdów z tzw. krajów trzecich – przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Samochody te nie podlegają obowiązkowym badaniom technicznym w naszym kraju, a to może się przekładać na znacznie gorszy stan techniczny, a co za tym idzie większe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają zmienić tę sytuację. Rafał Jaśkowski, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury powiedział Polsat News, że projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. – Celem jest objęcie wszystkich pojazdów poruszających się przez dłuższy czas po polskich drogach – niezależnie od kraju rejestracji – obowiązkiem badań technicznych w Polsce – przekazał.

