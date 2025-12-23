"Pracownicy są na skraju wytrzymałości". Wrze w ZUS

Związkowcy z czterech centrali domagają się od szefowej MRPiPS Agnieszki Dziemianowicz-Bąk pilnej reakcji. W ostatnich dniach minister otrzymała list z żądaniami, od spełnienia których pracownicy Zakładu uzależniają wycofanie się z planów masowego strajku. Ich zdaniem, prezes ZUS Zbigniew Derdziuk od miesięcy ignoruje ich prośby o spotkanie.

"Pracownicy są już na skraju wytrzymałości. Narasta niezadowolenie z braku realnej zapłaty za dodatkowe zadania zlecane dla ZUS przez rząd RP. Brak reakcji rządzących na nasze apele o zwiększenie kwoty odpisu funduszu osobowego na wynagrodzenia pracowników w ustawie budżetowej przy jednoczesnym informowaniu opinii publicznej, ile to środków zabezpieczono na wypłaty świadczeń, doprowadzi do protestu na niespotykaną skalę" – wskazują związkowcy.

Czego domagają się związkowcy?

Protestujący domagają się podwyżki w wysokości 1200 złotych brutto, poprawy warunków pracy poprzez dostosowanie poziomu zatrudnienia do liczby zadań nakładanych na zakład, ograniczenia zlecania pracy w godzinach nadliczbowych wyłącznie do nagłych sytuacji, oraz wznowienia szkoleń z zakresu etyki i przeciwdziałania mobbingowi, ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej.

ZUS odpowiada, że nie ma pieniędzy na realizację żądań związkowców. W kwestii podwyżek możliwy jest jedynie wzrost o 3 proc., czyli taki, jak dla całej sfery budżetowej. Jeśli zaś chodzi o nadgodziny, to rzecznik Zakłada wskazał, że ich średnia liczba spadła z 55,8 godziny w 2020 r. do 37,4 godziny w okresie od stycznia do lipca 2025 r. W przypadku, gdy nadgodziny były konieczne, tak jak przy wdrażaniu renty wdowiej, pracownicy otrzymali dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z przepisami prawa pracy.

