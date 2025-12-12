Kłopoty JSW. ZUS zdecydował

Szacowana miesięczna kwota składek należnych ZUS waha się pomiędzy 120 a 130 mln zł, podała spółka.

"Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym [11 grudnia] spółka złożyła wniosek o odroczenie terminów płatności składek za ww. okresy, uzupełniony o dodatkowe wyjaśnienia oraz rozszerzoną argumentację dotyczącą sytuacji finansowej spółki oraz działań naprawczych celem ponownego rozpatrzenia sprawy" – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Dramat pracowników JSW. Nie będzie gwarancji zatrudnienia

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej z uwagi na trudną sytuację spółki zawarł w listopadzie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi aneks do Porozumienia Zbiorowego z 31 marca 2021 r., który zakłada, że gwarancje zatrudnienia do 2031 r. nie będą obejmować niektórych grup pracowników.

"Na mocy zawartego aneksu ustalono, że gwarancje zatrudnienia nie będą obejmować:

1. pracowników zatrudnionych w Biurze Zarządu oraz w Zakładzie Wsparcia Produkcji, a także pracowników kopalń zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w Dziale Przeróbki Mechanicznej oraz osób dozoru na powierzchni),

2. pracowników posiadających uprawnienia emerytalne,

3. pracowników, którzy regularnie destabilizują organizację pracy" – czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzonych analiz w obszarze produkcyjno-handlowym, które mają stanowić podstawę założeń Planu restrukturyzacji biznesowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przewidywany roczny poziom wydobycia węgla ogółem wyniesie ok. 13,5 mln ton w 2026 roku – podała spółka.

