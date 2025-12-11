Zmiana w polskiej spółce. Prezes zrezygnował

Jak zapewnił zarząd spółki w specjalnym komunikacie o dymisji prezesa, realizacja kluczowych projektów i bieżąca działalność firmy pozostają niezagrożone.

Jerzy Woliński kierował spółką od 17 kwietnia bieżącego roku. Kierownictwo zaznaczyło, że do czasu podjęcia dalszych decyzji korporacyjnych, firma wykonuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi planami, zapewniając stabilność procesów i założeń.

Dotychczasowy prezes był wcześniej związany m.in. z Grupą Azoty. Obejmując stanowisko w JSW Koks, zapowiadał dokończenie budowy elektrociepłowni w Radlinie, a także uruchomienie nowej baterii koksowniczej w Dąbrowie Górniczej. Nowa bateria została uruchomiona w pierwszej połowie roku, natomiast prace nad elektrociepłownią są kontynuowane przez spółkę własnymi siłami – przypomina Polska Agencja Prasowa.

Kłopoty JSW Koks. Zapadła kluczowa decyzja

Pod koniec października nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW Koks – spółki zależnej JSW – podjęło uchwałę o kontynuowaniu działalności.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Rząd zdecydował o objęciu JSW Nowym Mechanizmem Wsparcia w ramach projektu noweli ustawy górniczej. "Z uwagi na trudną sytuację finansową, która wystąpiła w sektorze górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, tzn. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zgłaszam autopoprawkę do ww. projektu, przedstawiając nową wersję ww. projektu (wersja z dnia 17 października 2025 r.)" – przekazał minister energii Miłosz Motyka.

W pierwszym półroczu tego roku JSW zanotowała 2 mld zł straty. Górniczy gigant zatrudnia ok. 30 tys. osób. To jeden z nielicznych zakładów w UE, który produkuje węgiel koksowy.

