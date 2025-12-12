Koniec tanich zakupów z Chin? USA biorą się za "zakupowy fenomen". Kiedy Polska?

Temu i Shein stają się coraz popularniejszymi platformami zakupowymi. Oferują wszystko – od kabelków, po ubrania i gadżety za kilka złotych, co więcej – zazwyczaj z darmową wysyłką.

Dlaczego przesyłki z Chin są tak tanie? Jak wskazał serwis forsal.pl, azjatyckie koncerny budowali swoją ekspansję w oparciu o unijne przepisy, które zwalniają z cła przesyłki o wartości do 150 euro. W założeniach regulacja miała usprawnić pracę celników i oszczędzić konsumentom biurokracji. Jednak stała się kołem zamachowym potężnego importu. Do tego dochodzą niższe koszty pracy w Azji, inne standardy produkcji, mniej ograniczeń prawnych, a także niższa jakość oferowanych produktów.

Z danych portalu Ecommercebridge wynika, że w całej Unii Europejskiej to Niemcy stały się największym rynkiem Temu, z 19,3 milionami użytkowników miesięcznie. Na drugim miejscu znalazła się Francja (16 mln użytkowników), a na trzecim... Polska (13,2 mln).

USA wywierają presję na chińskie platformy

Powiązani z Chinami internetowi sprzedawcy detaliczni Temu Shein zmagają się z rosnącą presją w Stanach Zjednoczonych. Władze stanowe coraz głośniej domagają się wszczęcia dochodzeń w sprawie ich praktyk biznesowych. Chodzi m.in. o domniemaną kradzież własności intelektualnej, pracę przymusową, jakość produktów, a także obawy dotyczące prywatności danych.

Tom Cotton, senator Partii Republikańskiej z Arkansas, zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego z apelem o wszczęcie formalnego dochodzenia w sprawie obu platform. W swoim liście zwrócił uwagę na powszechne obawy, że firmy te dystrybuują podróbki i naruszają prawa własności intelektualnej amerykańskich projektantów i marek. Co więcej, wskazał, że wspomniane koncerny zaczęły gromadzić ogromne zapasy w amerykańskich magazynach i centrach dystrybucyjnych. Ich towary nie przepływają już przez porty.

To jednak nie wszystko. Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton wszczął dochodzenie w sprawie zarzutów, że Shein może wykorzystywać pracę przymusową, sprzedawać materiały ze szkodliwymi substancjami oraz fałszować informacje dotyczące jakości produktów i źródeł ich pochodzenia. Z kolei prokurator generalny Arizony Kris Mayes wniosła pozew przeciwko Temu i jego spółce macierzystej, oskarżając spółkę o stosowanie nieuczciwych praktyk biznesowych, gromadzenie danych konsumentów, w tym lokalizacji GPS, bez ich zgody oraz sprzedaż podróbek i towarów niskiej jakości.

Tanie zakupy z Chin. Co zrobi Polska?

Już w kwietniu br. polska Federacja Konsumentów alarmowała, że w ubraniach oraz biżuterii z Temu i Shein wykryto toksyczne metale. Wówczas rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch w rozmowie z WP poinformował, że Urząd nie wyklucza działań kontrolnych u przedsiębiorców oferujących towary z chińskich platform. UOKiK bada sprawę od blisko ośmiu miesięcy, a niebezpieczne produkty z platform zakupowych z chińskim kapitałem nie tracą w Polsce na popularności.

Tymczasem ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się w piątek nałożyć cło (nazywane też specjalnym podatkiem) w wysokości 3 euro na małe paczki z Chin (do 150 euro wartości), aby zatrzymać zalew tanich towarów z Chin – podała agencja AFP.

Decyzja zapadła miesiąc po tym, jak UE zniosła zwolnienie z cła dla paczek o wartości poniżej 150 euro importowanych bezpośrednio do konsumentów w 27 krajach (najczęściej za pośrednictwem chińskich platform e-commerce).

