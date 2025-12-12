Prezydent Nawrocki podpisał 100. ustawę. Czego dotyczy?

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Karola Nawrockiego kolejnych ustaw. "Dnia 12 grudnia 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał:

Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (nr druku sejmowego 1444);

Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (nr druku sejmowego 1479);

Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1630)" – czytamy w komunikacie.

100 ustaw podpisanych przez prezydenta Nawrockiego

"Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał dzisiaj 100. ustawę" – podkreślił w piątek na platformie X rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Listę wszystkich podpisanych ustaw można znaleźć na stronie Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upraszczająca i przyspieszająca procedury wpisów w księgach wieczystych, stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiany umożliwiają spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

Ustawa o zdrowiu zwierząt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt. Regulacja ma zastąpić większość przepisów częściowo uchylanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma na celu przede wszystkim wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na: pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE – w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem usługi online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Modułu Obsługi Spraw (MOS).

