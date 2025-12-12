Brudna limuzyna dla Nawrockiego. Przydacz pisze o "kolegach Sikorskiego"

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę roboczą na Łotwie. Został powitany na Zamku Ryskim przez prezydenta Edgarsa Rinkevicsa. Głównymi tematami rozmowy przywódców Polski i Łotwy były kwestie bezpieczeństwa, w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie, presji migracyjnej ze strony Białorusi oraz sytuacji na Morzu Bałtyckim.

Uwagę przykuł wygląd limuzyny dla Karola Nawrockiego. "Oto samochód, który ambasada RP w Rydze wysłała na lotnisko po Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynającego oficjalną wizytę państwową na Łotwie" – napisał na platformie X użytkownik "John Bingham". Do wpisu dołączył zdjęcia, na których widać wyraźnie brudne auto, czekające na płycie lotniska na prezydenta RP.

Burza wokół brudnej limuzyny dla Nawrockiego

Sprawę zbagatelizował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. "Kolejna »sensacja«, która nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Transport zapewnia państwo goszczące. Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni...Mam nadzieję, że Pan Prezydent Karol Nawrocki jest zadowolony z przebiegu swojej wizyty, bo na to ambasada RP na Łotwie ma wpływ" – napisał w czwartek wieczorem.

W piątek głos w sprawie zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Bardzo przepraszam Pana Prezydenta za to, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła Panu Prezydentowi niewypucowane auto" – ironizował.

Pojawiła się również reakcja ze strony Kancelarii Prezydenta. "Pamiętajcie Państwo, koledzy pana Sikorskiego na placówkach to są od tego, żeby na raut pójść, smoking założyć, objąć rezydencję albo dzieci do szkół brytyjskich posłać, a nie od dbania o prestiż Państwa Polskiego i Prezydenta RP. Tu Pan Minister ma pretensje do państw gospodarzy. Dbanie o szacunek do Polski, jego zdaniem, to zadanie dla urzędników innych państw, a nie urzędników polskich wysłanych tam po znajomości z Panem Sikorskim" – oznajmił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

"Kiedyś przywrócimy profesjonalizm w służbie zagranicznej po paraliżu jakiego dokonało obecne kierownictwo MSZ. Na szczęście jest tam jeszcze wielu dobrych ludzi, choć dzisiaj w defensywie" – dodał.

