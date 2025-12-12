Szpila w stronę Nawrockiego? "Wysłali brudną limuzynę"

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę roboczą na Łotwie, gdzie został powitany na Zamku Ryskim przez Prezydenta EdgarsaRinkēvičsa. Głównymi tematami rozmowy liderów Polski i Łotwy były kwestie bezpieczeństwa, w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie, presji migracyjnej ze strony Białorusi oraz sytuacji na Morzu Bałtyckim. Wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta RP z Polakami mieszkającymi na Łotwie.

"Oto samochód, który ambasada RP w Rydze wysłała na lotnisko po Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrockiego, rozpoczynającego oficjalną wizytę państwową na Łotwie" – napisał w serwisie X użytkownik "John Bingham", promujący prawicowe treści. Do wpisu dołączył zdjęcia, na których widać wyraźnie przybrudzone auto, czekające na płycie lotniska na prezydenta RP.

Fala oburzenia

Pod wpisem pojawiły się komentarze, przekonujące, że limuzynę podstawiła ambasada RP w Rydze i to ona powinna zadbać o odpowiedni stan auta. "Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto... To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci 'kierownicy placówek' powoływani przez Radosława Sikorskiego..." – stwierdził były wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Z kolei europoseł PiS Jacek Ozdoba pisze: "To nie jest złośliwość do Prezydenta. To jest upokorzenie dla nas wszystkich. I to nieważne czy to się podoba w PO czy nie. Prezydentem jest Karol Nawrocki".

Do sprawy odniósł się rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. Przedstawiciel resortu Radosława Sikorskiego wskazał, ze to "kolejna sensacja, która nie wytrzymuje zderzenia z faktami". "Transport zapewnia państwo goszczące. Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni..." – zauważa Wiewiór. "Mam nadzieję, że Pan Prezydent Karol Nawrockie jest zadowolony z przebiegu swojej wizyty, bo na to ambasada RP na Litwie ma wpływ" – podsumował.

W mediach społecznościowych wielu zauważyło także, na koncie X ambasady przez długi czas nie publikowano żadnych materiałów z wizyty prezydenta. Stało się to dopiero po tym, jak na brak promocji wizyty uwagę zwrócili internauci.

