"Powód do dymisji rządu". Stanowcza reakcja ws. Nawrockiego

Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdził we wtorek, że trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29, które zbliżają się do końca resursów. "Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie. W zamian Kijów miałby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe

Nawrocki o niczym nie wiedział?

O sprawę przekazania polskiego sprzętu wojskowego pytany był prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa stwierdziła jednak, że nie posiada informacji na ten temat.

– Tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie, ja takiej informacji nie miałem – powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze.

Nawrocki dodał, że potwierdzał to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. – Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia, ale tutaj moi współpracownicy mieli rację, nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie – wskazał.

Czarnek: Prezydent nie może pozostawać poza takimi informacjami

Sytuację skomentował w czwartek poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Jeżeli prezydent RP mówi wprost publicznie, że nie dostał informacji o tego rodzaju działaniach rządu RP i przekazywania samolotów dla Ukrainy, to jest to skandal sam w sobie i powód do dymisji rządu – powiedział były minister edukacji i nauki na antenie Polsat News.

– W sprawach tak fundamentalnych jak bezpieczeństwo państwa polskiego i współpraca w zakresie doprowadzenia do jak najszybszego pokoju na Ukrainie i pokonania Rosji prezydent, najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych, najwyższy rangą reprezentant RP, nie może pozostawiać poza informacjami tego rodzaju – zaznaczył parlamentarzysta.

