Pół miliona złotych dla Nawrockiej? Wpłynęła petycja

Gdy Karol Nawrocki został wybrany w ubiegłym roku prezydentem, jego małżonka musiała zrezygnować z pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie pracowała od 18 lat. Również poprzednie pierwsze damy musiały rezygnować z kariery zawodowej i poświęcać się obowiązkom reprezentacyjnym.

Petycja ws. pieniędzy dla Pierwszej Damy

Jak poinformował "Fakt", do Sejmu trafiła właśnie petycja dotycząca wypłaty Pierwszej Damie odszkodowania za okres przymusowego zawieszenia lub zakończenia pracy zawodowej z powodu pełnienia nowych obowiązków. "Świadczenie miałoby być wypłacone w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem przez prezydenta urzędu. Miałoby charakter rekompensaty, nie wynagrodzenia urzędowego i przysługiwałoby wyłącznie na czas trwania kadencji prezydenta RP" – piszą autorzy petycji, której treść przywołuje "Fakt".

W uzasadnieniu pisma zaznaczono, że choć praca pierwszych dam nie jest prawnie zabroniona, to jednak "małżonek prezydenta zgodnie z dobrym zwyczajem rezygnuje z realizowania się na polu zawodowym i poświęca na rzecz państwa". Jako przykład wskazano uczestnictwo w krajowych uroczystościach czy wyjazdy zagraniczne. "Wspiera również inicjatywy związane, chociażby z edukacją, zdrowiem czy kwestiami rodzinnymi. [...] Nikomu nie trzeba również tłumaczyć, że funkcjonowanie u boku głowy państwa wiąże się z wyrzeczeniami" – piszą autorzy petycji.

Tyle pieniędzy mogłaby otrzymać Marta Nawrocka

Radio Zet podaje, że Marta Nawrocka mogłaby liczyć na świadczenie w przedziale od 5500 do 9300 zł brutto, biorąc pod uwagę jej wynagrodzenie jako młodszego eksperta w KAS. Ze względu na staż żony Karola Nawrockiego w służbie, można przypuszczać, że zarobki Pierwszej Damy sytuowały się bliżej górnej widełki podanych kwot.

Po przeliczeniu potencjalnej pensji małżonki prezydenta na wysokości proponowanej rekompensaty – Marta Nawrocka mogłaby liczyć na ok. pół miliona złotych świadczenia w ciągu pięcioletniej kadencji obecnej głowy państwa.

