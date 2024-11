Ona może zostać Pierwszą Damą. Kim jest żona Karola Nawrockiego?

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

Nawrocki: Moja żona nie pogniewa się o Polskę

Nawrocki wspomniał o swojej żonie podczas przemówienia, jakie wygłosił po prezentacji jego kandydatury przez prof. Andrzeja Nowaka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w krakowskiej hali Sokoła.

– Polska to moja wielka miłość, jedyna o którą żona się nie pogniewa. Dlatego jestem gotowy zostać prezydentem RP – powiedział Nawrocki.

Jak zaznaczył, jest to dla niego "wielki zaszczyt, ogromnie zobowiązanie", ale jest "gotowy zostać Państwa prezydentem". – Jestem gotowy, bo całe życie jestem z Wami, obok Was. Znam Polaków i rozumiem Wasze potrzeby. Chcę zostać Waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska, by istnieć musi być wielka. Trzeba bronić naszych wartości i nie pozwolić na zabranie nam symboli o ograniczanie naszej suwerenności – powiedział dr Nawrocki. – Chcę zostać Waszym prezydentem, bo sam przez całe życie ciężko pracowałem i pracuję, jak i Wy ciężko pracujecie. Musicie mieć prezydenta, który będzie dla Was ciężko pracował – dodał kandydat PiS.

Marta Nawrocka, żona kandydata PiS. Kim jest?

Żoną kandydata PiS na prezydenta jest Marta Nawrocka. Jak podaje "Super Express", to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Gdańskiego.

Nawrocka ma 38 lat, a za sobą pracę jako funkcjonariuszka Służby Celnej. Obecnie żona prezesa IPN pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik zwraca uwagę, że pani Marta w przeszłości uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku.

Trójka dzieci Nawrockich. Najstarszy syn jest dorosły

Nawroccy mają trójkę dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę.

Najstarszy syn, Daniel, jest już pełnoletni i pracuje jako dziennikarz. W 2024 roku startował z listy PiS w wyborach samorządowych. Ubiegał się wówczas o mandat radnego Rady Miasta Gdańska. Nie został jednak wybrany.

Czytaj też:

Ile zarabia Karol Nawrocki jako prezes IPN? Padła konkretna kwotaCzytaj też:

Oto, jak politycy KO zareagowali na wybór Nawrockiego. "Wyszło szydło z worka"