Nawrocki złożył pierwszą obietnicę wyborczą. "To moja propozycja"

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Wierzę, że właśnie dziś zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę – mówił prezes IPN.

Pierwsza obietnica Nawrockiego

– Długą drogę przeszedłem żeby być dziś tu z Wami i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem gotowy, by reprezentować wszystkich Polaków. Moja droga rozpoczęła się od robotniczej dzielnicy Gdańska Siedlce, przez szkołę, hale sportowe RKS „Stoczniowiec”, gdzie z sufitu padała woda, nie było wszystkich desek, klimat był surowy, a była to najpiękniejsza hala, na jakiej mogłem trenować – mówił kandydat PiS.

– Żyję jak wielu z was, skromnie – ale zawsze godnie, zawsze z Polską w sercu. Szedłem do was przez czas pracy intelektualnej, setki a może tysiące książek, Uniwersytet Gdański i zaufajcie mi, że nie rozbiłem sobie selfie, kiedy każdego dnia przez pięć lat jechałem tramwajem linii 12 z gdańskich Siedlec na UG. To było moje normalne życie! – kontynuował Nawrocki.

W trakcie swojego wystąpienia Karol Nawrocki zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków.

– To jest moja pierwsza obietnica i propozycja dla wszystkim Polaków. Jeżeli zaufają mi Państwo jako kandydatowi obywatelskiemu, skończy się wojna polsko-polska. Polska to jest wielka sprawa, wymaga zgody i porozumienia całego obozu patriotycznego – przekonywał.

Kandydat obywatelski. "Dojrzałość PiS"

Prezes IPN podziękował Zjednoczonej Prawicy i jej liderowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że zdecydowali się postawić na kandydata bezpartyjnego.

– Dojrzałość obozu do refleksji, aby powierzyć tak trudną i zaszczytną misję człowiekowi spoza politycznego sporu jest wyrazem troski o dzisiejszą i podzieloną – nie tylko w Sejmie, ale na polskich ulicach i domach – Rzeczpospolitą – mówił.

Wkrótce więcej informacji.