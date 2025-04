Czarnek krytykuje sondażownię. "Uważacie, że Polacy są tak mało inteligentni?"

Z sondażu przeprowadzonego dla Radia Zet wynika, że gdyby kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zmierzył się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim, dostałby 52 proc. głosów. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość mógłby liczyć na 42 proc. poparcia.

W przypadku wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich Sławomira Mentzena, Rafał Trzaskowski zdobyłby 50 proc. głosów, zaś kandydat Konfederacji – 43 proc. Oznacza to, że w badaniu Opinia24 to Mentzen jest groźniejszy dla kandydata KO. To kolejny sondaż, który pokazuje taką tendencję.

Czarnek: Uważacie, że Polacy są tak mało inteligentni?

Mocny wpis na temat tego sondażu zamieścił Przemysław Czarnek. "Miłe i drogie sondażykownie. Czy wy naprawdę uważacie, że Polacy są tak mało inteligentni? Otóż mylicie się" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Czarnek w dalszej części wpisu stwierdził, że Konfederacja to "skrajna prawica" i zasugerował, że sondażownia dostała zamówienie od Mentzena.

"Wszyscy widzą, że z tego sondażu wynika, że skrajna prawica z hasłami o np. płatnych studiach i zakazie aborcji przy gwałtach ma większe szanse na zwycięstwo, aniżeli rozsądna centroprawica.... A może to efekt odpowiedniego zamówienia w związku z wczorajszym, katarynkowym »wszystkie badania wskazują, że to ja mam największe szanse w II turze w starciu z Trzaskowskim«?

Please, nie kompromitujcie się" – napisał polityk PiS.

Trzaskowski kontra Mentzen

W przypadku wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich Sławomira Mentzena, Rafał Trzaskowski zdobyłby 50 proc. głosów, zaś kandydat Konfederacji – 43 proc. Niezdecydowanych jest 7 proc. badanych i ta grupa może okazać się kluczowa w ostatecznym rozstrzygnięciu wyścigu prezydenckiego.

Trzaskowski jest chętniej wybierany przez kobiety (59 proc.), podczas gdy Mentzen cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn (52 proc.). Polityk Konfederacji zyskuje przewagę wśród najmłodszych wyborców (18-24 – 62 proc.; 25-29 – 57 proc.; 30-39 – 53 proc.). Natomiast prezydent Warszawy cieszy się większym poparciem wśród starszych grup wyborców (40-49 – 53 proc.; 50-59 – 47 proc.; powyżej 60 lat – 61 proc.).

Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w dniach 2-6 kwietnia 2025 r. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura – 1 czerwca.

