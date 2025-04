Ostateczna lista wyborcza. PKW odmówiła rejestracji czterech kandydatów

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania czterech spośród 17 kandydatów w wyborach prezydenckich. Do wyścigu prezydenckiego nie staną lider ugrupowania Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców Paweł Tanajno oraz Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski. Złożone przez nich do PKW podpisy poparcia okazały się w dużej mierze nieważne. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji PKW do Sądu Najwyższego.

Już wcześniej PKW odmówiła rejestracji kandydatur byłego ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza i szefa partii Normalny Kraj Wiesława Lewickiego. Podczas konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że na ich listach poparcia znalazły się "tysiące zmarłych osób". PKW zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę.

Jest pełna lista wyborcza

Aby zarejestrować swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, należy złożyć w PKW co najmniej 100 tys. podpisów. Termin minął 4 kwietnia o godz. 16:00. W tegorocznych wyborach wystartuje 13 kandydatów.

Lista kandydatów na urząd prezydenta RP:

Artur Bartoszewicz (ekonomista z SGH),

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga),

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość),

Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość),

Joanna Senyszyn (była poseł SLD),

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska),

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

Adrian Zandberg (Razem),

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Debaty w Końskich

W piątek w Końskich (woj. świętokrzyskie) doszło do dwóch debat prezydenckich. W wydarzeniu organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego, które transmitowały TVP, TVN i Polsat, uczestniczyło ośmiu kandydatów. Oprócz wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, byli to: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn oraz Krzysztof Stanowski.

Wcześniej odbyła się debata w TV Republika, wPolsce24 i Trwam. Wzięli w niej udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Joanna Senyszyn.

Czytaj też:

Hołownia zabrał głos po debacie. "Pojawiło się światełko nadziei"Czytaj też:

"Patopaństwo organizuje patodebaty". Mocny wpis Mentzena