Jaki był 2025 rok i co nas czeka w kolejnym? Lisicki i Cejrowski analizują!

Rok 2025 w polityce został zdominowany przez wybory prezydenckie w Polsce oraz dynamiczne zmiany na arenie międzynarodowej, w tym pierwszy rok nowej kadencji Donalda Trumpa w USA. Do tego wojna na Ukrainie, decyzje Unii Europejskiej, rosnąca potęga Chin oraz eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie zmieniły globalny układ sił. Wojna handlowa USA–Chiny, ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich i presja gospodarcza na Zachód ujawniły skalę globalnej zależności od Pekinu. Rywalizacja chińsko-amerykańska staje się jednym z głównych źródeł globalnej niestabilności świata.

Z kolei w Polsce nowym prezydentem został Karol Nawrocki, który wygrał w drugiej turze wyborów, uzyskując ponad 10,6 mln głosów. Choć pierwszą turę z wynikiem 30,8% wygrał Rafał Trzaskowski, ostateczne rozstrzygnięcie zapadło na korzyść kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym odbyła się 6 sierpnia 2025 roku.