"Chcę zobaczyć faktury". Bosak: Platforma przestraszyła się swojej ustawki

W piątkowej debacie w hali sportowej w Końskich wzięli udział: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu. Wydarzenie organizował sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Ogromne kontrowersje wzbudza kwestia finansowania debaty.

– Moim zdaniem ta debata to, co pokazała, to przede wszystkim nietransparentność, mówiąc delikatnie, działania sztabu Trzaskowskiego. Nie wierzę, że oni tam zapłacili za wszystkie usługi rzeczywiście, TVP. Bardzo chciałbym zobaczyć faktury. Nietransparentność i polityczne wykorzystanie TVP i strach PO. Platforma przestraszyła się swojej ustawki, którą sobie robiła i w ostatniej chwili zmienili formułę tego, co organizują – stwierdził Krzysztof Bosak w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Bosak pytany o postawę Sławomira Mentzena, którego nie było na debacie TVP, stwierdził, że to pokazało, że kandydat Konfederacji "po prostu się ceni".

– Jeżeli jest umówiony z wyborcami i ceni swoich wyborców, jeżeli jest umówiony z wyborcami na Podkarpaciu w 4 miastach na spotkania, to nie będzie tego odwoływał, żeby pojechać i stać pod bramą i patrzeć czy go wpuszczą czy nie. Traktujmy się poważnie – mówił dalej.

Oświadczenie TVP ws. debaty w Końskich

Jeszcze w piątek TVP wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła doniesieniom, że wynajęła halę w Końskich na debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. "Telewizja Polska nie jest najemcą hali sportowej w Końskich. Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" – przekazano.

Już podczas samej debaty dziennikarka TVP Joanna Dunikowska-Paź podkreślała, że debatę organizuje sztab Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj też:

Burza wokół finansowania debaty. "Jak zapraszamy do restauracji, to płacimy"Czytaj też:

Sikorski wbił szpilę Trzaskowskiemu. "Ja bym poszedł"