Sikorski wbił szpilę Trzaskowskiemu. "Ja bym poszedł"

W poniedziałek (14 kwietnia) Telewizja Republika zorganizowała debatę prezydencką. Wzięli w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Debata została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Kandydaci odpowiedzieli również na dwa pytania, które widzowie Republiki wybrali w internetowym głosowaniu. Później uczestnicy debaty mogli zadawać sobie nawzajem pytania, bez prawa do riposty. Wydarzenie, które trwało trzy godziny, poprowadziła Katarzyna Gójska.

"Występ w prawicowej telewizji byłby użyteczny"

W audycji radiowej "Trójki" Radosław Sikorski skrytykował decyzję Rafała Trzaskowskiego, który nie pojawił się na debacie Republiki. – Mnie się wydawało, że ten pierwotny pomysł Końskich, ten sprzed paru lat, z poprzedniej kampanii wyborczej, polegał na tym, żeby dotrzeć do innej bańki, nie swojej – skomentował minister spraw zagranicznych.

– Występ w tej prawicowej telewizji byłby raczej użyteczny. Ja bym poszedł za pierwszym razem, pojechał do Końskich. Na pewno Rafał miał swoje powody, ja tylko mogę mówić za siebie. Ja bym i pojechał [na debatę do Końskich – przy. red.], i poszedł [na debatę do Telewizji Republika – przy. red.] – zaznaczył szef MSZ.

Prawybory w KO. Trzaskowski pokonał Sikorskiego

Przypomnijmy, ze Koalicja Obywatelska wybrała swojego kandydata w wyborach prezydenckich w drodze prawyborów. W głosowaniu, które odbyło się pod koniec listopada ubiegłego roku, uczestniczyło 22 126 członków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał 74 proc. głosów, podczas gdy szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski – 25 proc.

Czytaj też:

TV Republika zapowiedziała kolejną debatę. "W zupełnie innej formule"Czytaj też:

"Najlepsze, co mogło się tej debacie przydarzyć". Fala komentarzy w sieci