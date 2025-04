Nowy Chrobry

„Doktryna Piastowska – nowoczesna wizja bezpieczeństwa i rozwoju Polski.

Opiera się na trzech filarach:

* Najsilniejsza armia w regionie

* Najsilniejsza gospodarka w regionie

* Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej

To kierunek, który wzmacnia naszą niezależność, bezpieczeństwo i znaczenie w Europie”

Domyślają się Państwo, że to pokłosie mowy wygłoszonej przez premiera na improwizowanej, uroczystej sesji parlamentu w Gnieźnie, z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Tusk już tak ma, że jak gdzieś przemawia, to z marszu, czasem dosłownie w drodze na mównicę, zmyśla jakiś pijarowski szlagwort, żeby media miały co cytować.