Kartonowy Trzaskowski na debacie Republiki. "To nie nasz pomysł"

Telewizja Republika zorganizowała w poniedziałek debatę prezydencką. Biorą w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Debata została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa.

Tekturowa podobizna Trzaskowskiego. Braun zareagował

Na początku debaty Marek Jakubiak odsłonił wizerunek Rafała Trzaskowskiego z tektury. Ten happening nie spodobał się Grzegorzowi Braunowi. – Chciałbym odnieść się do tej dekoracji, którą państwo zainstalowaliście – powiedział prezes Konfederacji Korony Polskiej i eurodeputowany. – To mój pomysł – wtrącił Jakubiak. – Kochany, szanowny panie Marku, to słabe – stwierdził Braun.

– Nie wiem, czy pan prezes Nawrocki cieszy się z tego, że przyjdzie mu stać tutaj ponad godzinę obok tekturowej podobizny jednego z pretendentów – dodał.

– Winna jestem państwu informację. Ta postać z tektury, którą państwo widzą w naszym studiu, nie jest naszym pomysłem i nie my odpowiadamy za to, że tutaj stanęła – poinformowała prowadząca Katarzyna Gójska.

Do całej sytuacji odniósł się sam Jakubiak. – W tekturowym państwie Donalda Tuska tekturowy Rafał Trzaskowski jakby pasuje, ten obrazek mi pasuje. To, że jego tu nie ma, to potwarz dla milionów ludzi – stwierdził. – Arogant postanowił, że dziś, jako przedstawiciel największej partii, nie weźmie udziału w debacie, dlatego że nie weźmie. Bo pan, bo ja, bo tu wszyscy są niegodni Trzaskowskiego. Ale zabiorę go zaraz, żeby nie musiał pan w tę twarz patrzeć – zwrócił się do Grzegorza Brauna poseł koła Wolni Republikanie. Po chwili Jakubiak rzeczywiście wyniósł tekturową sylwetkę kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

