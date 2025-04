Debata w Republice. Mentzen: Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę

Debata prezydencka w Telewizji Republika została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Prowadzenie Katarzyna Gójska. Uczestnictwa odmówili Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat.

Debata w TV Republika

Na debacie zjawili się Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Korona), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Marek Woch oraz Artur Bartoszewicz.

W bloku dotyczącym bezpieczeństwa pytanie brzmiało: prezydent do zwierzchnik sił zbrojnych. W jaki sposób wykorzysta pani/pan wynikające z tej roli uprawnienia do zwiększenia bezpieczeństwa Polski w obliczu zagrożenia militarnego, przed którym stoi nasz kraj?

Mentzen: Bez zgody prezydenta nie da się na szczęście wysłać żołnierzy na Ukrainę

Sławomir Mentzen skoncentrował się na dwóch zasadniczych kwestiach. – Przede wszystkim zadbam o polskie bezpieczeństwo poprzez brak zgody na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Bez zgody prezydenta nie da się na szczęście wysłać żołnierzy na Ukrainę. Jeżeli będę prezydentem żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym – podkreślił.

Poseł Konfederacji powiedział, że trzeba zadbać o większą zdolność polskiego wojska do obrony granic, przypominając o brakach odpowiedniej ilości amunicji i fabryk do jej produkcji oraz sprzętu dla armii. [...] – Rocznie produkujemy tyle amunicji artyleryjskiej, ile Ukraina zużywa w zaledwie trzy dni obrony – mówił.

Zmiana ustawy o broni i amunicji

Mentzen przypomniał, ze ostatnio szef BBN powiedział, że gdyby Polskę napadła Rosja, to obrona trwałaby tydzień albo dwa. Polityk powiedział, że odpowiada za to rząd. – Mamy ustawę dotyczącą produkcji broni i amunicji, która sprawia, że w praktyce nie da się postawić w Polsce nowej fabryki amunicji i to tłumaczy, dlaczego pomimo trzech lat wojny [na Ukrainie – red.], w Polsce nie powstała żadna fabryka amunicji tę ustawę trzeba zmienić – powiedział Mentzen.

– Jeżeli państwo nie chcecie, żeby Tusk miał całą władzę, jeżeli nie chcecie, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie, bo według wszystkich badań wynika, że mam największe szanse na wygranie z Trzaskowskim w II turze – powiedział parlamentarzysta Konfederacji.

Odpowiadając na pytanie w dziedzinie służby zdrowia, Mentzen przypomniał głoszoną przez Konfederację koncepcję powrotu do systemu kas chorych.

– Należy zobaczyć, gdzie systemy ochrony zdrowia działają dobrze. W Polsce działa źle, mamy prawie 60. miejsce w rankingu światowym. Jesteśmy nawet za Libanem, za Azerbejdżanem. A dobrze działają np. w Niemczech i Szwajcarii i trzeba się na nich wzorować. Tam mamy konkurujące ze sobą systemy ochrony zdrowia, dzięki czemu byśmy płacili takie składki jak obecnie, ale jakość, dzięki konkurencji, znacznie lepszemu zarządzeniu, byłaby zdecydowanie lepsza – powiedział Sławomir Mentzen.

– Powołam swój specjalny zespół ekspertów, którego szefem będzie Andrzej Sośnierz, który w latach 90. był prezesem śląskiej kasy chorych, która działała najlepiej na świecie. Jeżeli ktoś z państwa na Śląsku pamięta lata 90., to jest właśnie to, na czym trzeba się wzorować, do czego będziemy wracać – kontynuował.

– Należy też zatrzymać to, że studenci zaraz po studiach wyjeżdżają prosto do Niemiec. Polska płaci prawie milion złotych na wykształcenie studenta, a ci uciekają prosto do Niemiec, zamiast chociaż parę lat popracować w Polsce. I to trzeba zmienić – mówił również.

Nie dla paktu migracyjnego, podrzucania migrantów i Zielonego Ładu

W dziedzinie polityki zagranicznej Menzten zapewnił, że jako prezydent będzie stał na straży polskiej suwerenności – Nie pozwolę na dalsze przekazywanie Unii Europejskiej kompetencji polskiego rządu. Nie zgodzę się na kolejne traktaty unijne i odebranie Polsce prawa weta. Ciężko w to uwierzyć, ale politycy unijni wymyślają jeszcze głupsze rzeczy niż polscy politycy. Wymyślają same głupie rzeczy – np. walutę euro, która szkodzi w zasadzie wszystkim poza Niemcami. Przypomniał również stanowisko Konfederacji ws. Zielonego Ładu.

