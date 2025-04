"Dla mnie to kwestia bardzo osobista". Hołownia nagle zaczął mówić o żonie

Telewizja Republika zorganizowała w poniedziałek debatę prezydencką. Biorą w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Debata została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa.

"Kocham cię, Uleńko". Hołownia zwrócił się do swojej żony

Podczas debaty padło pytanie: "Prezydent to zwierzchnik Sił Zbrojnych. W jaki sposób wykorzysta pan/pani wynikające z tej roli uprawnienia do zwiększenia bezpieczeństwa Polski w obliczu zagrożenia militarnego, które przed naszym krajem stoi?".

– Drodzy państwo, dla mnie kwestia bezpieczeństwa to jest kwestia bardzo osobista – rozpoczął Szymon Hołownia. – Moja żona właśnie teraz, kiedy mówię te słowa, jest w powietrzu, broniąc granic Rzeczypospolitej Polskiej. Kocham cię, Uleńko i mam nadzieję, że dzisiaj bezpiecznie wrócisz do domu, do naszych dziewczynek i do mnie – powiedział marszałek Sejmu i kandydat Polski 2050 na prezydenta.

Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia jest oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwców MiG-29. Służy w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie jest jedyną kobietą na takim stanowisku.

Lider Polski 2050 podkreślił, że prezydent Polski ma "olbrzymie kompetencje", jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. – Prezydent nie powinien pozwolić, żeby ktokolwiek mówił, że polski żołnierz nie jest dobrze wyposażony, że musi sobie coś dokupować albo że polskie społeczeństwo jest bezbronne, a gdyby ktoś nas napadł, to mamy wielki dramat. Nie jest bezbronne. Mamy wspaniałą polską armię, mamy wspaniałych polskich żołnierzy i rozkręcone procesy inwestycyjne – przekonywał.

