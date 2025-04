Komentarze po zachowaniu Hołowni na pogrzebie. "Gorzej niż influencerka z Instagrama"

W uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka bierze udział delegacja Polska z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Głowie państwa towarzyszy Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Obecni są marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz współpracownicy prezydenta. Andrzej Duda otrzymał na uroczystościach pogrzebowych miejsce w drugim rzędzie, tuż za przywódcą USA Donaldem Trumpem.

Selfie Hołowni na pogrzebie papieża Franciszka

Największą uwagę mediów i komentujących zwrócił jednak Szymon Hołownia. Internauci komentują niezbyt stosowne zachowanie marszałka Sejmu i kandydatka na prezydenta podczas wejścia na plac Św. Piotra w Watykanie. Pechowo dla polityka akurat, kiedy robił zdjęcie – wygląda to tak, jakby robił sobie selfie – zdjęcie polskiej delegacji zrobił fotograf, pracujący dla Vatican News. Niedługo później wszyscy mogli to zobaczyć na platformie X.

"Żenada to mało powiedziane"

"Z TVNu człowiek wyjdzie ale TVN z człowieka nie" – skomentował zdjęcie Kacper Klonowski. "Nie ma jak fotka na pogrzebie? Słabe" – napisał z kolei Kacper Kwiatkowski.

Dziennikarz i publicysta portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk skomentował na portalu X: "Powinien polecieć i zrobić sobie selfie przy trumnie, to dopiero by było. Druga najważniejsza osoba w państwie zachowuje się gorzej niż influencerka z Instagrama. Żenada to mało powiedziane".

"Ja tylko przypominam, że WCzc. Szymona Hołownię KTOŚ wybrał do tego Sejmu, KTOŚ CHCIAŁ, żeby ON reprezentował Polskę…" – skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Do sytuacji ustosunkował się również poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. "Hołownia na pogrzebie zachowuje się jak na plaży. Obecna koalicja takich ma kandydatów" – napisał w swoich mediach społecznościowych.

"Jeszcze tylko selfiaczek z pogrzebu papieża i można wracać opowiadać, że się jest najpoważniejszym kandydatem na prezydenta Polski. Wstyd Panie" – napisał użytkownik "Wolność Słowa".

Użytkownik "Ostatnia Prosta" ocenił, że "takie rzeczy tylko u Szymona Hołowni". "Wstyd na cały świat" – dodał.

"Patrzcie co wyprawia Hołownia na pogrzebie papieża. On myśli, że jest na wycieczce szkolnej? I on chce być prezydentem?" – zapytał Paweł Rybicki.

