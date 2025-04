Pogrzeb papieża. Specjalne miejsce dla delegacji transgenderowców

W pogrzebie papieża Franciszka uczestniczą imigranci, bezdomni, więźniowie oraz tzw. zmiennopłciowcy – jako wyróżniona delegacja. Po uroczystościach pogrzebowych w Bazylice św. Piotra, grupa ta ma stanąć na schodach Bazyliki papieskiej Matki Boskiej Większej w Rzymie, gdzie spocznie ciało Franciszka. Ma to być grupa ok. 40 osób.

Specjalne miejsce dla delegacji osób transgenderowych

O takim przebiegu uroczystości poinformowała Stolica Apostolska w wydanym oświadczeniu. Podkreślono w nim, że "ubodzy zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga" i również "w sercu i nauczaniu Ojca Świętego, który wybrał imię Franciszek, aby nigdy o nich nie zapomnieć".

W wyróżnionej grupie mają znaleźć się przedstawiciele LGBT+ z przedmieścia Rzymu. Chodzi o Torvaianica, do którego podczas pontyfikatu Franciszek niejednokrotnie kierował gesty wsparcia i życzliwości. Nie były to jedyne gesty w stronę zmiennopłciowców, bowiem w 2015 roku Franciszek obmył nogi w obrzędzie mandatum m.in. transseksualiście, podają media.

Jak przekazała na swojej stronie "Polonia Christiana" "Podczas «pandemii» koronawirusa, gdy wiele z transseksualnych prostytutek w Rzymie straciło korzystających z ich nierządu klientów, Watykan obdarzył środowisko finansowym wsparciem. W ramach wyrazu wdzięczności za ten oburzający czyn, przedstawiciele subkultury pojawiali się regularnie na audiencjach u Franciszka".

Pogrzeb Franciszka

Uroczystości rozpoczęły się o 10.00. Mszy pogrzebowej przewodniczy dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re., który wygłosił homilię.

Na placu św. Piotra i okalających go ulicach zgromadziło się ponad 150 tys. wiernych. Niektóre źródła podają, że żałobników jest 200 tysięcy. Dla tych, dla których nie starczyło miejsca na placu, przygotowano telebimy na ulicy Conciliazione, prowadzącej do Watykanu z centrum Rzymu, i na odległym o kilka minut placu Risorgimento.

Wczoraj miała miejsce ceremonia zamknięcia trumny Franciszka w Bazylice Watykańskiej. Do trumny został włożony m.in. dokument zwany rogito, czyli "Akt przejścia do Domu Ojca Jego Świątobliwości Franciszka", który krótko przedstawia życiorys Papieża oraz jego dokonania w trakcie sprawowania posługi Piotrowej. Treść dokumentu została podana do wiadomości publicznej.

