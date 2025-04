Hołownia reaguje na krytykę. Tymczasem w sieci kolejne zdjęcie

W uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka wzięła oczywiście udział delegacja Polska z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Z głową państwa była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Największą uwagę mediów i komentujących przykuł jednak Szymon Hołownia. Kiedy polska delegacja weszła na plac Świętego Piotra, Hołownia zrobił zdjęcie. Wygląda to tak, jakby robił sobie selfie. Jednocześnie polskiej delegacji zdjęcie zrobił fotograf, pracujący dla Vatican News. Niedługo później wszyscy mogli to zobaczyć na platformie X.

Hołownia w Watykanie. Woś: Facet zachowywał się jak dzieciak na szkolnej wycieczce

Jak się niedługo okazało, marszałek Sejmu nie poprzestał na jednym zdjęciu. Wiemy to z potwierdzonej zdjęciem relacji posła Michała Wosia, który także był na ceremonii w Watykanie.

"Żenada. To nie było jedno selfie. Facet zachowywał się jak dzieciak na szkolnej wycieczce. Pstrykał fotki tak długo, że spokojnie wyciągnąłem telefon i zdążyłem zarobić mu zdjęcie".

twitter

Marszałek Sejmu reaguje na falę krytyki

Marszałek szybko ustosunkował się do krytycznych komentarzy na temat swojego zachowania. "Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze" – czytamy we wpisie Hołowni na X.

"Zainteresowanym załączam dowód tego, co dziś najważniejsze: Watykanu pełnego żałobników, w tym mnóstwa naszych Rodaków" – podsumował.

twitter

"Ktoś go wybrał, ktoś chciał, żeby reprezentował Polskę"

Na X pojawiło się bardzo dużo nieprzychylnych dla Hołowni komentarzy. Dziennikarz i publicysta portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk skomentował na portalu X: "Powinien polecieć i zrobić sobie selfie przy trumnie, to dopiero by było. Druga najważniejsza osoba w państwie zachowuje się gorzej niż influencerka z Instagrama. Żenada to mało powiedziane".

"Ja tylko przypominam, że WCzc. Szymona Hołownię KTOŚ wybrał do tego Sejmu, KTOŚ CHCIAŁ, żeby ON reprezentował Polskę…" – skomentował były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Do sytuacji ustosunkował się również poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. "Hołownia na pogrzebie zachowuje się jak na plaży. Obecna koalicja takich ma kandydatów" – napisał w swoich mediach społecznościowych.

"Wstyd na cały świat"

"Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przeciwnik smartfonów w polskich szkołach" – zwróciła uwagę europoseł PiS Anna Zalewska.

Użytkownik "Ostatnia Prosta" ocenił, że "takie rzeczy tylko u Szymona Hołowni". "Wstyd na cały świat" – dodał.

"Z TVNu człowiek wyjdzie ale TVN z człowieka nie" – skomentował zdjęcie Kacper Klonowski. "Nie ma jak fotka na pogrzebie? Słabe" – napisał z kolei Kacper Kwiatkowski.

"Jeszcze tylko selfiaczek z pogrzebu papieża i można wracać opowiadać, że się jest najpoważniejszym kandydatem na prezydenta Polski. Wstyd Panie" – napisał użytkownik "Wolność Słowa".

"Patrzcie co wyprawia Hołownia na pogrzebie papieża. On myśli, że jest na wycieczce szkolnej? I on chce być prezydentem?" – zapytał Paweł Rybicki.

Czytaj też:

Niespełnione marzenie Franciszka. Tego kraju nie zdążył odwiedzićCzytaj też:

Trump rozmawiał z Zełenskim przed pogrzebem Franciszka