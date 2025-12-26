Dziś i przedwczoraj

Tytuł „Niewyczerpany żart” zdaje się sugerować, że widownię czeka wieczór humorystyczny. Nic bardziej błędnego! Akcja sztuki wystawionej na Scenie przy Wierzbowej toczy się w dwóch lokalizacjach. Elitarnej akademii tenisowej szlifującej talenty białego sportu oraz ośrodku dla alkoholików i narkomanów. Niejako obrazuje to awers oraz rewers amerykańskiego medalu.

Presja sukcesu, odczuwalna na każdym kroku w kuźni sportowych talentów, doprowadza kandydatów na czempionów do sięgnięcia po zakazane specyfiki. To prolog drogi wiodącej ku zatraceniu. Zresztą uzależnienie jest przywoływane na scenie niezwykle detalicznie. Alkoholowe względnie narkotykowe ciągi uwypukla kolaż przypadkowych, wtrąconych względnie niedokończonych zdarzeń, dialogów, czy też skrótów myślowych.