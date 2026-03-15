Dług gwarancji

Różni OSINT-owcy wręcz codziennie pochylali się z narodem z wypiekami na twarzach nad mapami wojny, by roztrząsać strategiczne znaczenie jakichś Awdijiwek, strumyków czy mostków. Potem zeszło na szczegółowe rozważania na temat wyposażenia poszczególnych stron – namnożyły się kalibry, zasięgi, prędkości wylotowe. Powoli jednak zagarnęła wszystko geopolityka, od kiedy fronty stanęły naprzeciw siebie, jak w pierwszej wojnie światowej, co obróciło niespodziewanie w niwecz wszelkie dotychczasowe spekulacje nad „wojną nowego typu”. Mapki zamieniono na globusy, bo nagle wszystko ze sobą się powiązało w wojnie coraz bardziej globalnej.