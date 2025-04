Trump rozmawiał z Zełenskim przed pogrzebem Franciszka

Rzecznik prezydenta Ukrainy powiedział, że Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim przed pogrzebem papieża Franciszka.

Trump rozmawiał z Zełenskim

Wcześniej telewizja SkyNews, powołując się na swoje źródła, podała, że prezydenci USA i Ukrainy odbyli spotkanie przed pogrzebem papieża Franciszka. "Obaj przywódcy zgodzili się również na kolejne spotkanie po uroczystościach pogrzebowych jeszcze dziś" – podała SkyNews.

Rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhij Nikiforow potwierdził te doniesienia, nie zdardzając szczegółów rozmowy.

Z harmonogramu Trumpa wynika, że prezydent USA opuści bazylikę św. Piotra i uda się na lotnisko około godzinę po pogrzebie.

Pogrzeb papieża

O godzinie 10 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w poniedziałek 21 kwietnia papieża Franciszka. Mszy przewodniczy dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po zakończeniu ceremonii żałobnicy przejdą do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie spocznie Ojciec Święty.

Na placu św. Piotra i okalających go ulicach zgromadziło się ponad 150 tys. wiernych. Niektóre źródła podają, że żałobników jest 200 tysięcy. Dla tych, dla których nie starczyło miejsca na placu, przygotowano telebimy na ulicy Conciliazione, prowadzącej do Watykanu z centrum Rzymu, i na odległym o kilka minut placu Risorgimento.

Wczoraj miała miejsce ceremonia zamknięcia trumny Franciszka w Bazylice Watykańskiej. Do trumny został włożony m.in. dokument zwany rogito, czyli "Akt przejścia do Domu Ojca Jego Świątobliwości Franciszka", który krótko przedstawia życiorys Papieża oraz jego dokonania w trakcie sprawowania posługi Piotrowej. Treść dokumentu została podana do wiadomości publicznej.

