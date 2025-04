Niespełnione marzenie Franciszka. Tego kraju nie zdążył odwiedzić

W sobotę 26 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe i trumna z ciałem papieża Franciszka została złożona w kościele Matki Boskiej Większej. To ostateczne miejsce spoczynku papieża.

Modi żegna Franciszka

Papież pożegnał m.in. premier Narendra Modi. Chociaż Franciszek nie mógł odbyć wizyty w Indiach, której pragnął, kraj ten złożył kondolencje, a Droupadi Murmu, prezydent Indii, udała się do Watykanu, na pogrzeb głowy Kościoła katolickiego. „Papież Franciszek zawsze będzie pamiętany jako `latarnia morska współczucia` pokory i duchowej odwagi przez miliony na całym świecie. Jestem głęboko zasmucony odejściem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. W tej godzinie smutku i wspomnień składam najszczersze kondolencje światowej społeczności katolickiej" – podkreślił premier Narendra Modi w swoim poście na X wkrótce po tym, jak pojawił się komunikat o śmierć papieża Franciszka 21 kwietnia.

"Pukałem do drzwi waszego rządu. Ale oni ich nie otwierają" – powiedział zmarły papież do delegacji, w której arcybiskup Dehli Anil Joseph Couto był obecny pięć lat temu. Tym wspomnieniem podzielił się on na zakończenie międzyreligijnego spotkania po śmierci Franciszka, które odbyło się 21 kwietnia w Delhi i było zorganizowane przez Konferencję Biskupów Katolickich Indii (CBCI). "Świętujemy życie prawdziwego przewodnika, nie tylko dla chrześcijan, ale dla całego świata" – powiedział na spotkaniu Maulana Muhammad Ajazur Rahman, sekretarz generalny Światowej Organizacji Pokoju.

Kard. Baselios Cleemis, arcybiskup większy Kościoła syromalankarskiego z siedzibą w Kerali, również podzielił się z mediami tym, co papież powiedział mu o przeszkodach w jego wizycie w Indiach, planowanej w 2017 r. "Wasz kraj jest wspaniały – i wasza kultura. Ale dlaczego rząd nie zaprasza mnie do waszego kraju?” – powiedział papież. Ta uwaga Franciszka nastąpiła po tym, jak rząd Indii nie wystosował formalnego zaproszenia dla papieża w 2017 roku, kiedy odwiedził Bangladesz i Mjanmę. Kard. Charles Bo z Mjanmy potwierdził porzucenie przez papieża Franciszka planu wizyty w Indiach na przełomie listopada i grudnia 2017 r. w wywiadzie udzielonym podczas zgromadzenia CBCI w lutym 2018 r. w Bangalore: „Papież Franciszek przeznaczył nawet kilka dni na wizytę w Indiach i w Bangladeszu. Ale ponieważ nie nadeszło żadne zaproszenie od rządu Indii [rządzącej partii BJP], biuro papieża zadzwoniło do mnie, aby zorganizować wizytę w Mjanmie w jak najkrótszym czasie" – powiedział kard. Bo.

Papież nie zdążył odwiedzić Indii

Papież Franciszek nie przybył do Indii także po tym, jak Modi spotkał się z nim w Watykanie w 2021 r. i jednak wystosował zaproszenie. Informacja ta pojawiła się na nagłówkach gazet w Indiach. M.in. The Hindu National Daily, napisał o proponowanej przez Franciszka wizycie w Indiach, która się nie odbyła.

Papież Franciszek zdobył serca indyjskich katolików, wynosząc na ołtarze ołtarza czworo Hindusów: ojca Kuriakose Eliasa Chavarę i siostrę Eufrazję Eluvathingal w 2014 r., założycielkę Zgromadzenia Świętej Rodziny siostrę Mariam Thresia w 2019 r. i Lazarza Pillai (Devasahayam) pierwszego świeckiego świętego Indii w 2024 r. – oprócz kanonizacji Matki Teresy, założycielki Misjonarek Miłości w 2016 r.

Tymczasem kard. Baselios Cleemis w swojej rozmowie z mediami podkreślił troskliwą i ciepłą naturę papieża Franciszka. Kiedy wychodził on po spotkaniu z Papieżem w Watykanie, został zaskoczony przez Franciszka, który towarzyszył mu do windy. "Wasza Świątobliwość, nie musisz tu przychodzić. Zjadę sam na dół" – powiedział kardynał Cleemis do papieża. Na co Franciszek odpowiedział z charakterystycznym dla siebie uśmiechem i kulturą: "Moim obowiązkiem jest odprowadzić tych, którzy przychodzą mnie zobaczyć".

Rahul Gandhi, lider opozycji w indyjskim parlamencie, opisał papieża jako "globalny głos współczucia, sprawiedliwości i pokoju", publikując zdjęcie papieża wypuszczającego gołębia, jako znak zaangażowania papieża na rzecz pokoju. Papież, jak powiedział Gandhi, "stał po stronie uciskanych i zmarginalizowanych, nieustraszenie przemawiał przeciwko nierównościom i zainspirował miliony ludzi różnych wyznań swoim przesłaniem miłości i człowieczeństwa".

"Silny głos na rzecz wrażliwych i znaczących reform w Kościele"

Mamata Bannerjee, szefowa rządu stanu Bengalu Zachodniego, graniczącego od wschodu z Bangladeszem, powiedziała, że śmierć papieża jest "stratą dla całej ludzkości". "Moje serce jest ze wszystkimi moimi chrześcijańskimi braćmi i siostrami w Indiach i na całym świecie i czuję się z nimi wszystkimi związany w głębokim poczuciu straty i empatii" – powiedziała Bannerjee.

Papież Franciszek był "postacią, która prowadziła Kościół katolicki z empatią i postępowymi wartościami. Był on współczującym i postępowym głosem, który wniósł do papiestwa pokorę, odwagę moralną i głębokie poczucie empatii – powiedział M.K. Stalin, szef rządu południowego stanu Tamil Nadu.

Himanta Biswa Sarma szef rządu stanu Assam na północnym wschodzie kraju, opisał papieża Franciszka jako "silny głos na rzecz wrażliwych i znaczących reform w Kościele". "Zainspirował miliony, daleko poza Kościołem katolickim, swoją pokorą i poświęceniem w pracy do ostatniego tchnienia" – powiedział lider rządzącej krajem hinduistycznej nacjonalistycznej partii BJP.

Sri Ravi Shankar, hinduski asceta i założyciel ruchu "Art of Living", opisał papieża Franciszka jako "postać religijną, która wyróżniała się swoimi wartościami. Próbował on uczynić Kościół bardziej otwartym i zrozumiałym dla innych wyznań (…)Papież Franciszek wierzył w zbliżanie do siebie ludzi różnych religii. Godna uwagi jest troska Papieża o środowisko naturalne i wysiłki przeciwko handlowi ludźmi oraz zaangażowanie w ratowanie planety i stawanie w obronie praw człowieka. Jego wezwanie do większego zrozumienia będzie nadal inspirować" – powiedział hinduski mnich.

