Petru już dzieli stanowiska w Polsce 2050. "Autorska propozycja"

W styczniu w Polsce 2050 odbędą się wybory nowego przewodniczącego. Jesienią Szymon Hołowni ogłosił odejście z funkcji oraz nieubieganie się o nią w styczniowych wyborach (Hołownia zgłosił się wtedy do konkursu na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jednak nie wygrał). O stanowisko zawalczą minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska, była wiceminister edukacji Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko oraz posłowie Rafał Kasprzyk i Ryszard Petru.

Ten ostatni opublikował "autorską propozycję" w zakresie podziału stanowisk w przypadku swojej wygranej.

"Przedstawiam Państwu moją propozycję składu Zarządu po zwycięstwie w wyborach na szefa Polski 2050. Uprzedzam, że z większością kandydatów nie rozmawiałem na ten temat, dlatego proszę traktować ten skład jako moją autorską propozycję. 1. Pierwszy wiceprzewodniczący – Michał Kobosko 2.Druga wiceprzewodnicząca – Joanna Mucha 3. Sekretarz Generalny – Rafał Kasprzyk 4. Członkini Zarządu – Paulina Hennig-Kloska 5. Członkini Zarządu – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz 6. Członek Zarządu – Paweł Śliz" – proponuje Petru.

"Pozostałych członków Zarządu nie będę zgłaszał na tym etapie – będą oni silnie związani z regionami, które reprezentują. Skarbnik powinien zostać wybrany wspólnie przez Zarząd ze względu na wyjątkową odpowiedzialność tej funkcji w polskim ustawodawstwie. Życzyłbym sobie, aby rzeczniczką partii została Katarzyna Karpa-Świderek" – ogłosił poseł.

Wybory partyjne w Polsce 2050

Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia. – Oczekiwałbym poparcia [innych kandydatów w ew. II turze]. Łączy nas takie poczucie, że sprawy muszą przyspieszyć [...] oczywiście, że chcę [wejść do II tury], jestem przekonany, że mam olbrzymie szanse wygrania z kontrkandydatką prawdopodobną swoją – powiedział Ryszard Petru w TVN24.

Według medialnych doniesień, faworytką Hołowni do fotela szefa Polski 2050 jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

