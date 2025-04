Debata w Republice. Braun: Znormalizuję stosunki ze wszystkimi sąsiadami Polski

Debata prezydencka w Telewizji Republika została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Prowadzenie Katarzyna Gójska. Uczestnictwa odmówili Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat.

Debata w Republice

Na debacie zjawili się Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Korona), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Marek Woch, Krzysztof Stanowski oraz Artur Bartoszewicz.

W bloku dotyczącym bezpieczeństwa pytanie brzmiało: prezydent do zwierzchnik sił zbrojnych. W jaki sposób wykorzysta pani/pan wynikające z tej roli uprawnienia do zwiększenia bezpieczeństwa Polski w obliczu zagrożenia militarnego, przed którym stoi nasz kraj?

Braun: Znormalizuję stosunki ze wszystkimi sąsiadami

Grzegorz Braun odpowiedział na pytanie krótko i konkretnie. – Nie poślę Polaków na wojnę ukraińską. Znormalizuję stosunki ze wszystkimi sąsiadami – na wschodzie i na zachodzie – tak, aby Polacy byli bezpieczni – powiedział polski europoseł do unijnego parlamentu.

Lider partii Korona większość czasu w pierwszej wypowiedzi poświęcił na happening Marka Jakubiaka. Otóż na początku debaty poseł ten odsłonił wizerunek Rafała Trzaskowskiego z tektury.

– Chciałbym odnieść się do tej dekoracji, którą państwo zainstalowaliście – powiedział, zakładając, że przygotowała go TV Republika. – To mój pomysł – wtrącił Jakubiak. – Kochany, szanowny panie Marku, to słabe – stwierdził Braun.

Braun zwrócił również Republice uwagę, że brakuje zarejestrowanego kandydata Macieja Maciaka. – Podporządkowuje się tym zasadom, ale zwracam uwagę, że coś tu nie gra Szanowni Państwo – powiedział.

