Dobre wieści dla Hołowni, złe dla Kaczyńskiego. Jest nowy sondaż

W kwietniu pierwsze trzy miejsca w rankingu zaufania CBOS, z minimalną różnicą punktów, zajmują politycy: ubiegający się o prezydenturę marszałek Sejmu Szymon Hołownia (45 proc. deklaracji zaufania), prezydent Warszawy i kandydat KO Rafał Trzaskowski (44 proc.) oraz urzędujący prezydent Andrzej Duda (43 proc.).

Hołowni nie ufa 35 proc. badanych, Trzaskowskiemu nie ufa 40 proc., a Dudzie – 42 proc.

Którym politykom najbardziej ufają Polacy? Wyniki sondażu

Tuż za podium uplasował się Radosław Sikorski. Ministrowi spraw zagranicznych ufa 41 proc. pytanych, natomiast nie ufa 31 proc. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który znalazł się na piątej pozycji, cieszy się zaufaniem 40 proc. badanych. Nie ufa mu 28 proc.

Szóste miejsce zajmuje Donald Tusk, któremu ufa 39 proc. ankietowanych, a nie ufa 45 proc. Premier plasuje się na trzecim miejscu pod względem osób, które deklarują wobec niego brak zaufania.

Największą nieufność wśród badanych Polaków budzi Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa 60 proc. respondentów, natomiast ufa mu 25 proc.

Tak wypadli inni kandydaci na prezydenta

W badaniu uwzględniono również zaufanie i nieufność wobec kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena, kandydującego z poparciem PiS Karola Nawrockiego, kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat oraz kandydata partii Razem Adriana Zandberga.

Mentzenowi ufa 34 proc. pytanych, a nie ufa 41 proc. Nawrocki cieszy się zaufaniem 29 proc. respondentów. Nie ufa mu 42 proc. Biejat ufa 27 proc., a nieufność względem niej deklaruje 19 proc. Z kolei Zandbergowi ufa 22 proc., natomiast nie ufa 25 proc.

Politycy, wobec których Polacy deklarują największą nieznajomość, to wicemarszałek Sejmu z Trzeciej Drogi-PSL Piotr Zgorzelski (52 proc. go nie zna, 19 proc. mu ufa, a 13 proc. nie ufa), minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 (nie zna jej 45 proc., 15 proc. jej ufa, a 21 proc. nie ufa) oraz wicepremier, minister cyfryzacji z Lewicy Krzysztof Gawkowski (nie zna go 42 proc., ufa mu 22 proc., a nie ufa 18 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 3-13 kwietnia na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL i liczącej 1030 osób, w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 19,9 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI.

