Zacharowa krytykuje Sikorskiego: Zestaw absurdalnych tez

W środę szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił coroczne expose na temat zadań polskiej polityki zagranicznej. W Sejmie obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Odnosząc się do polityki wobec Rosji, Sikorski nawiązywał do jednego z głównych ideologów Kremla, Aleksandera Dugina. Dugin przekonuje, że nie ma miejsca dla Polski na eurazjatyckim kontynencie. – Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej postaci. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy – cytował propagandystę Sikorski.

Sikorski do Rosji: Mało macie ziemi?

Szef MSZ wskazał, że w czasach sowieckich Rosjanie postawili w Warszawie ambasadę, która miała wyglądać jak siedziba gubernatora, ale czasy się zmieniły. Sikorki zwrócił się do zwierzchników Dugina. – Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. Mało macie ziemi? Jedenaście stref czasowych i wciąż wam mało? Zajmijcie się lepszym rządzeniem tym, co zgodnie z prawem międzynarodowym leży w obrębie waszych granic. Zamiast fantazjować o ponownym podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj – podkreślił polityk.

Sikorski celowo użył chińskiej nazwy Władywostoku (Chajszenwaj). Rosyjska nazwa miasta ma podkreślać dążenie Rosjan do dominowania w regionie, podczas gdy Chińczycy dalej używają tradycyjnej, chińskiej nazwy.

Zacharowa: Zestaw absurdalnych tez

Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa została zapytana o expose Sikorskiego przez tamtejszych dziennikarzy. Polityk skrytykowała wypowiedzi polskiego ministra. W rozmowie z państwową rosyjską agencją TASS określiła jego słowa jako "zestaw absurdalnych tez".

– Jako szef MSZ kraju NATO, Sikorski ma wiele do zrobienia: na przykład problem sporu między partnerami sojuszu o własność Grenlandii, niestabilną sytuację w Nowej Kaledonii z powodu nieudanej polityki Francji, łamanie praw człowieka w krajach bałtyckich, załamanie się gospodarki niemieckiej i wiele innych – stwierdziła Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ podkreśliła, że po rozwiązaniu problemów NATO, Sikorski powinien zająć się Unią Europejską.

Czytaj też:

Bosak ocenił wystąpienie Sikorskiego. "Granie na strachu społeczeństwa"Czytaj też:

Hołownia krytykuje exposé Sikorskiego. "Slogany"