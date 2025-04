Bosak ocenił wystąpienie Sikorskiego. "Granie na strachu społeczeństwa"

W środę szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił coroczne expose na temat zadań polskiej polityki zagranicznej. W Sejmie obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Sikorski stwierdził m.in., że dla Polski "największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu". – Nie stać nas na osamotnienie, zabiegamy o wiarygodność sojuszy – przekonywał. Wskazał także na zagrożenia związane z nielegalnymi migrantami. Zapowiedział, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, jednak jest gotowa zapewnić wsparcie operacyjne ewentualnej misji pokojowej. Po wystąpieniu ministra spraw zagranicznych zaplanowano debatę, która ma potrwać do godz. 18:15.

Bosak o expose Sikorskiego: Brak konkretów

– Expose, które usłyszeliśmy, to przewaga publicystyki nad polityką i granie na strachu społeczeństwa przed osamotnieniem. (...) Główną treścią naszej polityki zagranicznej ma być to, że nie jesteśmy sami, uczestniczymy w organizacjach międzynarodowych. Tak, uczestniczyliśmy przed waszymi rządami i będziemy uczestniczyć po waszych rządach. Dzisiejsza debata jest o tym, co my do tych organizacji i na forum międzynarodowe wnosimy – skomentował z mównicy sejmowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– To, co usłyszeliśmy, to w mojej ocenie przede wszystkim jednak brak jakiejkolwiek wizji. Gdyby ktoś miał zdefiniować wizję polskiej polityki zagranicznej przed tym expose, przypisać temu rządowi jakiś zbiór haseł możliwych, to brzmiałoby to dość podobnie do tego, co zostało tutaj wygłoszone. Tu nie ma żadnego efektu, czegoś pociągającego, interesującego i nowego. Brak konkretów – ocenił poseł Konfederacji.

Bosak podkreślił, że w wystąpieniu ministra Sikorskiego zabrakło mu konkretnego wskazania, co Polska chce osiągnąć na arenie międzynarodowej. – Jeżeli nie deklarujemy konkretów, to nie będziemy z nich rozliczani. Być może o to chodziło – zauważył.

