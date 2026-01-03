"Z Brześcia do Warszawy jest 200 km". Bosak: Można nam zrobić to, co zrobili Amerykanie

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany przez amerykańskie siły specjalne. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że "Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły z powodzeniem szeroko zakrojoną akcję przeciwko Wenezueli i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Maduro, który wraz ze swoją żoną został pojmany i wywieziony z kraju". Jak dodał, operacja ta została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania.

Bosak: Twardy realizm Dmowskiego

Wydarzenia w Ameryce Południowej wywołały lawinę komentarzy. Głos zabrał m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk wskazał, że "pokazowe obalenie Maduro w Wenezueli przez Trumpa to kolejny przykład potwierdzający, że świat z iluzji «końca historii» wkroczył w etap nowego koncertu mocarstw, w którym rządzi siła, w kluczowych stolicach negocjuje się strefy wpływów i rachuje zasoby".

"Twardy realizm Dmowskiego, zamiast liberalnych i lewicowych iluzji" – podkreślił poseł Konfederacji.

Bosak uważa, że Polska nie ma żadnego interesu w angażowanie się w sytuację w Wenezueli, poza kwestią "stabilności cen ropy". Warszawa powinna mieć "zero sentymentów" nie tylko wobec "antyzachodniego, socjalistycznego dyktatora", także wobec "jego następców już wytypowanych przez CIA". Polityk podkreślił, że pojmanie prezydenta Maduro powinno być również lekcją dla polskich władz.

"Na marginesie tej historii warto przeanalizować czy i na ile Polska jest przygotowana na odparcie tego rodzaju ataku. Z Brześcia do Warszawy jest 200 kilometrów. Jeśli nie stworzymy procedur ochrony kierownictwa państwa i reagowania na zagrożenia, to można nam zrobić to co zrobili Amerykanie. Zacznijmy siebie traktować poważnie jeśli chcemy by inni na arenie międzynarodowej traktowali nas poważnie" – napisał.

Czytaj też:

Sytuacja w Wenezueli. MSZ wydało komunikatCzytaj też:

"To godne potępienia". Rosja o zbrojnej agresji USA