Sytuacja w Wenezueli. MSZ wydało komunikat

Maciej Wewiór przekazał, że polska placówki w stolicy kraju Caracas weryfikuje rzeczywistą liczbę osób przebywających w Wenezueli i kontaktuje się z zarejestrowanymi w systemie Odyseusz. Większość z kilkorga Polaków, którzy przebywają w zaatakowanym kraju to rezydenci długoterminowi. Pracownikom ambasady nie grozi obecnie żadne niebezpieczeństwo.

"Po podniesieniu 24.11.2025 r. przez MSZ poziomu ostrzeżeń biuro podróży organizujące wyjazdy na wyspę Margarita zawiesiło te wyjazdy. Na początku grudnia przy pomocy @RCB_RP wysłaliśmy także alert bezpieczeństwa na polskie numery zalogowane w sieci w Wenezueli. Apelujemy o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Obywateli RP niezarejestrowanych w systemie Odyseusz prosimy o kontakt z placówką: +58 412 262 21 65, [email protected]" – napisał w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska reaguje na amerykańską operację w Wenezueli

Premier Donald Tusk zapowiedział, że polskie władze będą analizować sytuację w Wenezueli i odpowiednio reagować.

Rzeczywiście 2026 r. zaczyna się od mocnego uderzenia. Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie – zaczął swój komentarz.

Donald Tusk podkreślił jednocześnie, że takie zdarzenia, jak to dzisiejsze, wpływają na cały świat – Więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji – zapowiedział.

Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że strona polska pozostaje w kontakcie zarówno z Waszyngtonem, jak i attaché wojskowymi z krajów Ameryki Południowej.

Przypomnijmy, że prezydent Wenezueli Nicoals Maduro został pojmany w sobotę rano przez oddział Delta Force, elitarną jednostkę specjalną sił zbrojnych USA. Jej członkowie przeprowadzili w 2019 roku akcję, w której zginął były przywódca Państwa Islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi.

