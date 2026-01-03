Atak USA na Wenezuelę. Jest reakcja szefa MON

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro został schwytany. Premier Donald Tusk przekazał, że Polska będzie "reagować" i "przygotowywać się do tej nowej sytuacji". Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polskie służby "wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli".

"Poprosiłem także o bieżące analizy Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych @MON_GOV_PL oraz przedstawicieli naszych wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i Południowej" – napisał szef MON na swoim koncie na platformie X.

Prezydent Wenezueli schwytany

Według CBS News, Nicoals Maduro został pojmany w sobotę rano przez oddział Delta Force, elitarną jednostkę specjalną sił zbrojnych USA. Jej członkowie przeprowadzili w 2019 roku akcję, w której zginął były przywódca Państwa Islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi.

Przedstawiciel USA poinformował, że w operacji nie było ofiar wśród Amerykanów, ale odmówił komentarza na temat ofiar po stronie Wenezueli.

Przed schwytaniem Maduro podął decyzję o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego. Caracas twierdzi, że "celem ataku USA jest przejęcie wenezuelskiej ropy naftowej i minerałów”.

Rząd wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że "odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową najpoważniejszą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej w cywilnych i wojskowych lokalizacjach miasta Caracas, stolicy Republiki, oraz stanów Miranda, Aragua i La Guaira".

Według CNN, Komisja Sił Zbrojnych Senatu USA nie otrzymała wcześniejszego powiadomienia o działaniach militarnych w Wenezueli. Jednocześnie CBS pisze, że Trump zatwierdził ataki na Wenezuelę kilka dni temu.

