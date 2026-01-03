Atak USA na Wenezuelę. Jest reakcja szefa MON
Opinie

Atak USA na Wenezuelę. Jest reakcja szefa MON

Dodano: 
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP / Paweł Supernak
Minister obrony narodowej skomentował porwanie prezydenta Wenezueli przez amerykańskie siły specjalne.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro został schwytany. Premier Donald Tusk przekazał, że Polska będzie "reagować" i "przygotowywać się do tej nowej sytuacji". Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polskie służby "wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli".

"Poprosiłem także o bieżące analizy Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych @MON_GOV_PL oraz przedstawicieli naszych wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i Południowej" – napisał szef MON na swoim koncie na platformie X.

Prezydent Wenezueli schwytany

Według CBS News, Nicoals Maduro został pojmany w sobotę rano przez oddział Delta Force, elitarną jednostkę specjalną sił zbrojnych USA. Jej członkowie przeprowadzili w 2019 roku akcję, w której zginął były przywódca Państwa Islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi.

Przedstawiciel USA poinformował, że w operacji nie było ofiar wśród Amerykanów, ale odmówił komentarza na temat ofiar po stronie Wenezueli.

Przed schwytaniem Maduro podął decyzję o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego. Caracas twierdzi, że "celem ataku USA jest przejęcie wenezuelskiej ropy naftowej i minerałów”.

Rząd wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że "odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową najpoważniejszą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej w cywilnych i wojskowych lokalizacjach miasta Caracas, stolicy Republiki, oraz stanów Miranda, Aragua i La Guaira".

Według CNN, Komisja Sił Zbrojnych Senatu USA nie otrzymała wcześniejszego powiadomienia o działaniach militarnych w Wenezueli. Jednocześnie CBS pisze, że Trump zatwierdził ataki na Wenezuelę kilka dni temu.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X / CNN, CBS News,
