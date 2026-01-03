"Zaalarmujecie świat". Pilny apel prezydenta Kolumbii

Pilny apel kolumbijskiego przywódcy pojawił się w sobotę rano w mediach społecznościowych.

Prezydent Kolumbii apeluje o pilne zwołanie posiedzenia ONZ

"Caracas jest właśnie bombardowane. Zaalarmujcie świat: Wenezuela została zaatakowana! Bombardują rakietami" – napisał Gustavo Petro.

Przywódca wystosował jednocześnie apel o pilne zwołanie posiedzeń OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) i ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Potężne eksplozje w Caracas

To reakcja na poranne doniesienia światowych mediów o potężnych eksplozjach słyszanych w stolicy Wenezueli, Caracas. Świadkowie zdarzenia, cytowani przez Reutera, twierdzą, że słyszeli odgłosy samolotów. Agencja podaje, że południowe tereny miasta, gdzie znajduje się baza wojskowa, są pozbawione prądu.

Świadkami eksplozji byli również dziennikarze stacji CNN. Z ich relacji wynika, że miało miejsce kilka wybuchów. Do pierwszego, jak twierdzą, doszło o 1.50 czasu lokalnego. – Jeden z nich był tak silny, że trzęsło się okno w moim mieszkaniu – powiedział korespondent CNN Osmary Hernandez.

W związku z wydarzeniami w Caracas agencja kieruje uwagę na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wielokrotnie mówił o operacjach lądowych w Wenezueli. Od wielu tygodni amerykańskie siły koncentrują wokół tego kraju, a na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim dochodzi do ataków na statki, które są podejrzane o przemyt narkotyków. Oficjalnie swoje działania tłumaczy koniecznością zwalczania przemytu narkotykowego do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie chce doprowadzić do obalenia reżimu Nicolasa Maduro.

