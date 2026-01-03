Potężne eksplozje w stolicy Wenezueli. "W pobliżu bazy wojskowej"

O bardzo silnych wybuchach, do jakich w sobotni poranek miało dość w Caracas, informuje Reuters.

Wenezuela: Sile eksplozje w Caracas

Agencja powołuje się na świadków zdarzenia, którzy twierdzą, że słyszeli odgłosy samolotów. Z ustaleń tych wynika, że w południowe tereny miasta, gdzie znajduje się baza wojskowa, są pozbawione prądu.

Na razie przyczyny eksplozji nie są jasne. W sieci pojawiają się pierwsze nagrania, ukazujące sytuację w stolicy Wenezueli.

twittertwittertwitter

Trump kontra Maduro

W związku z wydarzeniami w Caracas agencja kieruje uwagę na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wielokrotnie mówił o operacjach lądowych w Wenezueli. Od wielu tygodni amerykańskie siły koncentrują wokół tego kraju, a na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim dochodzi do ataków na statki, które są podejrzane o przemyt narkotyków. Oficjalnie swoje działania tłumaczy koniecznością zwalczania przemytu narkotykowego do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie chce doprowadzić do obalenia reżimu Nicolasa Maduro.

Amerykanie zarzucają prezydentowi Nicolásowi Maduro kierowanie zbrojnym gangiem odpowiedzialnym za przemyt narkotyków i destabilizację regionu. Senator Rick Scott ostrzegł, że "dni Maduro są policzone", sugerując mu ucieczkę do Rosji lub Chin. Sam prezydent Wenezueli zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że USA chcą przejąć zasoby naturalne kraju, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i złota.