Izrael bombarduje Liban. Już 350 tys. dzieci musiało uciekać z domów

„W miarę, jak kontynuowane są ataki w Libanie, tysiące rodzin i dzieci ze strachu ucieka ze swoich domów i szuka schronienia w przeludnionych ośrodkach” – napisała Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci na portalu X.

W oświadczeniu podkreślono, że UNICEF działa na miejscu, zapewniając pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, wodę pitną i pomoc w sytuacjach kryzysowych dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji.

Izrael chce zamienić Liban w "strefę śmierci"

W internecie pojawił się fragment wywiadu, jakiego udzielił emerytowany izraelski generał dywizji Uzi Dayan. Jego słowa są szokujące.

Wojskowy był gościem izraelskiego kanału Channel 14, gdzie mówił o wojnie z Iranem oraz dalszych planach dotyczących działań militarnych w regionie. To, co powiedział Uzi Dayan jest szokujące. Według jego relacji, Izrael będzie dążył do całkowitego zniszczenia Libanu.

Na słowa generała zwrócił uwagę profil Fundacji Ordo Medicus.

"To jest judeonazizm. Izraelski generał dywizji (w stanie spoczynku) Uzi Dayan w wywiadzie udzielonym dziennikarce Shira Kai Cohen na temat kolejnych kroków Izraela w Libanie: «Musimy działać szybko i z pełną siłą. Podbić terytorium, wypędzić wszystkich, którzy się tam znajdują, zniszczyć wszystko i zamienić je w strefę śmierci – co oznacza, że nikt nie będzie się tam poruszał»” – czytamy.

Głośnym echem odbiła się również niedawna wypowiedź izraelskiego ministra obrony Israela Kaca, który przekazał informację o upoważnieniu armii do zabijania dowolnych irańskich urzędników bez dodatkowych zgód.

Izrael ogłasza śmierć irańskiego ministra

Minister obrony Izraela Israel Kac poinformował w środę, że izraelskie siły zbrojne zabiły ministra wywiadu Iranu Esmaila Chatiba.

Izraelska armia (IDF) w oświadczeniu dotyczącym śmierci Chatiba stwierdziła, że odegrał on "znaczącą rolę podczas niedawnych protestów w całym Iranie, zarówno w odniesieniu do aresztowań i zabijania protestujących, jak i kształtowania oceny sytuacji przez reżim".

"Oprócz działań wymierzonych w państwo Izrael, Chatib przewodził działaniom terrorystycznym Ministerstwa Wywiadu skierowanym przeciwko celom izraelskim i amerykańskim na całym świecie" – napisano.

