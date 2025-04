Sikorski do "mocodawców Dugina": Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić

W Sejmie trwa w środę wystąpienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku. Po wystąpieniu zaplanowano debatę, która ma potrwać do godz. 18:15. Wystąpieniu przysłuchuje się prezydent Andrzej Duda. Jest też obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wiele miejsca w swoim expose Sikorski poświęcił tematowi wojny na Ukrainie. Szef MSZ zapewnił, że Polska nie wyśle za wschodnią granicę wojsk w ramach misji pokojowej, ale zapewni ewentualnej misji wsparcie. Podkreślił, że bez Polski udzielanie pomocy Ukrainie byłoby niemożliwe. Co najmniej 80 proc. pomocy wysyłanej do Ukrainy przechodzi przez hub w Jasionce, a Polska przeszkoliła blisko 30 tys. ukraińskich żołnierzy.

Radosław Sikorski przypomniał, że dotychczas Polska przekazała Ukrainie 45 pakietów pomocy o wartości około 4 mld euro. Obecnie rozpoczynają się dostawy w ramach 46. pakietu. – Jako zjednoczona Europa i Sojusz Północnoatlantycki musimy wyciągnąć wnioski z obecnej wojny – w polityce zakupowej, doktrynie obrony i szkoleniach – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: Wciąż wam mało?

Odnosząc się do polityki wobec Rosji, Sikorski nawiązywał do jednego z głównych ideologów Kremla, Aleksandera Dugina. Dugin przekonuje, że nie ma miejsca dla Polski na eurazjatyckim kontynencie. – Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej postaci. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy – cytował propagandystę Sikorski.

Szef MSZ wskazał, że w czasach sowieckich Rosjanie postawili w Warszawie ambasadę, która miała wyglądać jak siedziba gubernatora, ale czasy się zmieniły. Sikorki zwrócił się do zwierzchników Dugina. – Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. Mało macie ziemi? Jedenaście stref czasowych i wciąż wam mało? Zajmijcie się lepszym rządzeniem tym, co zgodnie z prawem międzynarodowym leży w obrębie waszych granic. Zamiast fantazjować o ponownym podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj – podkreślił polityk.