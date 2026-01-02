2026 rok będzie lepszy dla Polski? Zaskakujące wyniki sondażu

Wyniki sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazują, że w 2026 roku Polacy wchodzą z ostrożnym optymizmem.

Jaki będzie 2026 rok dla Polski? Podzielone odpowiedzi w sondażu

Największą grupę stanowią jednak osoby, które twierdzą, że 2026 rok będzie lepszy od 2025. Łącznie takiego zdania jest 36,2 proc. badanych. Jest to jednak optymizm umiarkowany – odpowiedź „będzie raczej lepszy” wskazało 25,9 proc. badanych, zaś „zdecydowanie lepszy” – 10,3 proc. respondentów.

Grupa pesymistów jest niemal tak samo liczna, jak optymistów. Łącznie 33,4 proc. badanych stwierdziło, że nadchodzący rok będzie gorszy dla Polski niż obecny. Dominują obawy umiarkowane – odpowiedź „będzie raczej gorszy” wskazało 21,3 proc. Jednak co ósmy Polak – 12,1 proc. – to zdecydowany pesymista, który twierdzi, że sytuacja w Polsce się pogorszy.

Różnica między odpowiedziami „na tak” i „na nie” wynosi niespełna 3 pkt proc. Oznacza to, że co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Wyniki sondażu wskazują, że istotnym elementem nastrojów społecznych na Nowy Rok jest poczucie braku zmian. 27,1 proc. ankietowanych uważa, że rok 2026 będzie taki sam, czyli ani lepszy, ani gorszy od 2025. „Dla części społeczeństwa może to oznaczać pożądaną stabilizację, dla innych – męczącą stagnację” – czytamy. To najczęściej wybierana pojedyncza odpowiedź.

Grupę osób niezdecydowanych, które nie potrafią przewidzieć, co przyniesie 2026 rok stanowi zaledwie 3,3 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

