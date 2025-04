"Rozejm wielkanocny" zakończony. Putin zabrał głos

Ogłoszony przez Władimira Putina "wielkanocny rozejm" miał obowiązywać od godziny 18:00 (17:00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23:00 czasu polskiego) 21 kwietnia. – Reakcja na wielkanocny rozejm pokaże, jak szczere są zdolności i chęci Kijowa do udziału w rozmowach pokojowych – oświadczył w sobotę (19 kwietnia) prezydent Rosji. Już kilkanaście minut po deklaracji Putina Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie atakują pozycje ukraińskie. "Jeśli chodzi o kolejną próbę Putina, by igrać z ludzkim życiem — w tej chwili w Ukrainie rozprzestrzeniają się alarmy o nalotach. O godzinie 17:15 [godz. 16:15 w Polsce – przy. red.] na naszym niebie wykryto rosyjskie drony szturmowe" – przekazał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

W niedzielę rosyjscy dziennikarze zapytali rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, czy przewidywane jest przedłużenie ciszy na froncie. – Nie było innych rozkazów – odpowiedział. Zawieszenie broni wygasło w nocy z 20 na 21 kwietnia.

Wojna na Ukrainie. Koniec "rozejmu wielkanocnego"

W swoim niedzielnym oświadczeniu Władimir Putin poinformował o zakończeniu "wielkanocnego rozejmu" i wznowieniu walk na ukraińskim froncie. – Moskwa jest otwarta na inicjatywy pokojowe – oświadczył przywódca Rosji.

Resort obrony Federacji Rosyjskiej zarzucił stronie ukraińskiej niemal 5 tys. przypadków złamania "rozejmu wielkanocnego". Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjska armia naruszyła zawieszenie broni ponad 2 tys. razy.

Ukraiński przywódca zaproponował Moskwie zawieszenie ataków przy pomocy dronów i rakiet dalekiego zasięgu na infrastrukturę cywilną przez co najmniej 30 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Przypomnijmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł, iż Waszyngton odejdzie od rozmów pokojowych z Ukrainą i Rosją, jeśli nie będzie widocznego "entuzjazmu" w sprawie zakończenia wojny.

