Prokuratorzy i policja w siedzibie KRS

O działaniach dokonywanych w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa informuje Radio ZET. Z ustaleń rozgłośni wynika, że decyzję o przeprowadzeniu przeszukaniu podjęła prokuratura.

"Realizację tych czynności zlecono policji" – podaje dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

Informacja w tej sprawie pojawiła się również na oficjalnym profilu KRS w mediach społecznościowych.

"Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji 'ustawy praworządnościowej' w Sejmie przez szefa ministerstwa sprawiedliwości Waldemara Żurka?" – czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X.

Krajowa Rada Sądownictwa to organ konstytucyjny zobowiązany do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Została utworzona 20 grudnia 1989 r. Nie jest organem władzy sądowniczej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Organ liczy łącznie 25 członków, większość stanowią sędziowie – 17 członków, z czego 15 jest wybieralnych.