Rybnik: Odnaleziono ciała dwóch osób. Jedną z nich może być prokurator

Tragicznego odkrycia dokonano w sobotę, 7 marca, w budynku przy ul. Platanowej w Rybniku. Znaleziono tam ciała dwóch mężczyzn. Obecnie śledczy badają przyczynę ich zgonu.

– W sobotę przed godz. 13 otrzymaliśmy zgłoszenie od członka rodziny, który zaniepokojony brakiem kontaktu z tymi osobami, zawiadomił nas o tym – przekazał w rozmowie z "Faktem" mł. asp. Szymon Muras z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Zgłoszenie miało wpłynąć do służ popołudniu, około godziny 12.40-12.45. Na miejsce skierowano patrol. W domu znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 68 i 41 lat. Jednym ze zmarłych może być Jerzy H., były szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Drugą mieszkający z nim 41-letni syn.

Sekcja zwłok będzie kluczowa

– Na ten moment nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Natomiast prowadzimy intensywne czynności w tej sprawie – dodał oficer rybnickiej policji.

"Fakt" wskazuje, że śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności śmierci obu mężczyzn trwa. Nadzoruje je prokuratura. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii.

"Zmarli to mężczyźni: lat 68 i 41. Ciała nie miały obrażeń. Decyzją prokuratora zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Trwają czynności w tej sprawie" – przekazała portalowi ROW.info.pl Komenda Miejska Policji w Rybniku. Na tym etapie śledczy nie przekazują jeszcze szczegółowych informacji dotyczących przyczyn śmierci obu osób.