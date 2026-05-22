Dwuletnia dziewczynka zmarła w rozgrzanym aucie. "Ojciec zapomniał"

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii, do której doszło w miejscowości Brion w północno-zachodniej części Hiszpanii.

Według hiszpańskich mediów ojciec dziecka miał rano zawieźć starsze dziecko do szkoły, a następnie odwieźć dwuletnią córkę do żłobka. Mężczyzna prawdopodobnie zapomniał jednak o dziecku po rozmowie telefonicznej i pojechał bezpośrednio do pracy, pozostawiając dziewczynkę w aucie przez ok. sześć godzin.

Dziecko zmarło w rozgrzanym aucie

Alarm podniosła matka, która przyszła odebrać córkę ze żłobka. Dowiedziawszy się, że dziecka nie ma, wezwała służby ratunkowe. Dwulatkę przewieziono do ośrodka zdrowia w pobliskim Bertamirans. Lekarzom nie udało się jednak uratować jej życia. Media podają, że doszło do zatrzymania akcji serca wywołanego udarem cieplnym.

Lokalne władze ogłosiły dwudniową żałobę. Flagi na budynkach publicznych zostały opuszczone do połowy masztu, a na piątek (22 maja) zapowiedziano minutę ciszy ku pamięci dziewczynki. Samorząd przekazał rodzinie wyrazy współczucia oraz poinformował o zapewnieniu pomocy psychologicznej rodzicom.

Fala upałów w Hiszpanii. Nawet 38 stopni

Hiszpańskie media zwracają uwagę, że podobne tragedie zdarzają się regularnie podczas fal upałów, a temperatura wewnątrz zamkniętego samochodu może w krótkim czasie wzrosnąć do poziomu zagrażającego życiu. Eksperci podkreślają, że nawet przy umiarkowanej temperaturze na zewnątrz wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

Do tragedii doszło podczas nietypowo gorącego okresu w Hiszpanii. Państwowa służba meteorologiczna Aemet ostrzegła, że temperatury w części kraju mogą sięgać nawet 36-38 st. Celsjusza, co jest wartością charakterystyczną raczej dla środka lata niż końca maja.

