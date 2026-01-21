Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. Liczy ponad 200 stron

7 maja 2025 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego 22-letni student wydziału prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę. Kobieta zmarła na miejscu. Młody mężczyzna ranił również interweniującego strażnika.

Sprawca usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Napastnik odciął ofierze głowę toporkiem i miał usiłować konsumować zwłoki, stąd trzeci zarzut. Studentowi grozi dożywocie.

Mieszko R. przebywał w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (woj. podkarpackie). W placówce są dwa oddziały psychiatrii sądowej.

Kompleksowa obserwacja miała pomóc śledczym w odpowiedzi na pytanie, czy 22-latek w chwili zbrodni był osobą poczytalną i – w związku z tym – czy może za swój czyn odpowiadać przed sądem. Pierwsza opinia przygotowana przez biegłych nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest opinia psychiatrów ws. Mieszka R.

Rozgłośnia RMF FM poinformowała w środę, że opinia lekarzy psychiatrów na temat sprawcy brutalnego morderstwa na Uniwersytecie Warszawskim jest już gotowa. Opinia ma ponad 200 stron. Termin jej wydania dwukrotnie przesuwano. Badanie było przedłużane, bo Mieszko R. nigdy wcześniej nie leczył się psychiatrycznie.

O szczegółach treści opinii Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma poinformować w przyszłym tygodniu. Śledczy w najbliższych dniach mają analizować, czy opinia nie jest wewnętrznie sprzeczna.

Młody mężczyzna wrócił z obserwacji psychiatrycznej w Jarosławiu do aresztu w Radomiu. Areszt wobec Mieszka R. został przedłużony w sierpniu ubiegłego roku o kolejne sześć miesięcy, czyli do połowy lutego 2026 r.