Rozejm? Tajemniczy wpis Trumpa

"Mam nadzieję, że Rosja i Ukraina zawrą umowę w tym tygodniu. Oba państwa zaczną wtedy robić wielkie interesy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które kwitną i zarabiają fortunę!" – czytamy we wpisie Trumpa, opublikowanym na jego portalu Truth Social.

Enigmatyczny wpis Trumpa. Co mówił wcześniej?

Post ukazał się jako jeden z wielu, jakie amerykański prezydent zamieścił w Wielkanoc. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów w tej sprawie.

Jak przypomina RMF24, jeszcze w piątek Donald Trump ostrzegł, że Waszyngton odejdzie od rozmów z Ukrainą i Rosją, jeśli nie będzie widocznego „entuzjazmu” w sprawie zakończenia wojny po którejś ze stron.

Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że jest duża szansa na zawieszenie broni.

Co z rozejmem?

Ogłoszony przez Władimira Putina wielkanocny rozejm miał obowiązywać od godziny 18:00 (17:00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23:00 czasu polskiego) 21 kwietnia. – Reakcja na wielkanocny rozejm pokaże, jak szczere są zdolności i chęci Kijowa do udziału w rozmowach pokojowych – oświadczył w sobotę prezydent Rosji. Już kilkanaście minut po deklaracji Putina Wołodymyr Zełenskie informował, że Rosjanie atakują pozycje ukraińskie. "Jeśli chodzi o kolejną próbę Putina, by igrać z ludzkim życiem — w tej chwili w Ukrainie rozprzestrzeniają się alarmy o nalotach. O godz. 17.15 (godz. 16.15 w Polsce) na naszym niebie wykryto rosyjskie drony szturmowe" – przekazał w mediach społecznościowych.

W niedzielę rosyjskie media pytały rzecznika prasowego Putina, Dmitrija Pieskowa, czy przewidywane jest przedłużenie ciszy na froncie. – Nie było innych rozkazów – odpowiedział Pieskow. Oznacza, to, że zawieszenie broni wygaśnie w nocy z 20 na 21 kwietnia.

Departament Stanu USA poinformował w niedzielę, że z zadowoleniem przyjąłby przedłużenie poza niedzielę jednodniowego zawieszenia broni w okresie Wielkanocy. – Widzieliśmy ogłoszenie prezydenta Putina o tymczasowym zawieszeniu broni z powodu Wielkanocy. Nadal jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie pełnego i kompleksowego zawieszenia broni. Oceniając powagę sytuacji, chcielibyśmy, aby zawieszenie trwało dłużej niż do niedzieli – przekazał rzecznik Departamentu Stanu.

