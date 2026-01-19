Wyraźny wzrost pobożności eucharystycznej w USA

Konferencja Biskupów Stanów Zjednoczonych zleciła przeprowadzenie badań dotyczących rozumienia i nabożeństwa do Eucharystii wśród wiernych oraz osób duchownych po zorganizowaniu w 2025 roku Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej – pielgrzymowaniu w różnych miejscach kraju do sanktuariów i miejsc związanych z kultem eucharystycznym – a także po Kongresie Eucharystycznym, który odbył się także w USA.

Wzrost liczby spowiedzi i nabożeństw

Rezultaty badań wskazują m.in. na wysoki wzrost nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu, przystępowania do spowiedzi, a także umocnienia własnej wiary oraz dzielenia się nią z innymi. 49 procent księży i biskupów, którzy uczestniczyli w badaniu stwierdziło, że wzrosło ich zaangażowanie w działalność duszpasterską. 48 procent z tej grupy przyznało, że chętniej obecnie zachęcają innych do wiary, co wskazuje na przełamanie barier w ewangelizacji.

Większa chęć ewangelizacji

70 proc. czuje większą potrzebę ewangelizowania innych, podobny odsetek badanych włącza obecnie częściej kwestię Eucharystii do tematów kazań oraz zachęca wiernych do nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu (wzrost o ponad 40 proc.). Częstość nauczania oraz nabożeństw do Najświętszego Sakramentu wzrosła o jedną trzecią.

Jak wynika z odpowiedzi duchowieństwa, wzrost pobożności eucharystycznej największy był w miejscach szczególnego kultu – do których zmierzały pielgrzymki – oraz wśród stale praktykujących, jednak także wśród innych grup wiernych zaobserwowano wpływ pielgrzymek oraz Kongresu Eucharystycznego. Kluczowy wpływ tych wydarzeń zaobserwowano we wzroście liczby spowiedzi.

Wierni chętniej uczestniczą w Mszach św.

Znaczący wzrost kapłani notują we frekwencji na Mszach św., katechezach, wydarzeniach ewangelizacyjnych. Warty odnotowania jest także wzrost zainteresowania wiarą wśród młodych.

Wierni świeccy w odpowiedziach podczas badania wskazywali, iż narodowe wydarzenia eucharystyczne sprawiły, że chętniej uczestniczą w Mszach św. (80 proc.), częściej dzielą się wiarą z innymi (88 proc.), czują ogólny wzrost duchowy (89 proc.). Ponad 80 proc. zadeklarowało częstsze uczestnictwo w adoracji eucharystycznej, a 77 proc., iż wzmocniła się ich wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Pragnienie kontynuowania Pielgrzymki

Badani wskazali także chęć pogłębiania pobożności eucharystycznej poprzez kolejne inicjatywy w następnych latach, w tym dalsze organizowanie Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej.

Badanie przeprowadzono na grupie niemal 2500 uczestników, z których ponad 400 stanowili duchowni, a pozostałą grupę wierni świeccy. Przed rozpoczęciem badań nie wiedzieli oni, że dotyczą efektów narodowych wydarzeń związanych z Eucharystią.

