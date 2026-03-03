Szturm na konsulat USA. Marines otworzyli ogień, nie żyje 10 osób

O incydencie, do którego doszło w niedzielę (1 marca) w związku z zabiciem najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, poinformował we wtorek (3 marca) Reuters, powołując się na amerykańskich urzędników.

Agencja podała, że żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, odpowiedzialni za ochronę konsulatu USA w Karaczi na południu Pakistanu, oddali strzały do napierającego na placówkę tłumu, który sforsował zewnętrzną bramę kompleksu. Zginęło 10 osób.

10 osób zabitych podczas szturmu na konsulat USA. Czy zginęli z rąk marines?

Dwaj amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że nie jest jasne, czy protestujący zginęli od kul żołnierzy marines, czy innych sił chroniących konsulat, w tym lokalnej policji i prywatnych ochroniarzy.

Rzecznik władz prowincji Sukhdew Assardas Hemnani poinformował jedynie, że ogień otworzyli funkcjonariusze "sił bezpieczeństwa", nie podając ich przynależności.

Według Reutersa, byłaby to pierwsza potwierdzona sytuacja, że żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej brali udział w strzelaniu do protestujących. W ocenie agencji zaangażowanie marines pokazuje, jak poważnie USA traktowały zagrożenie.

"Śmierć Ameryce!". Protesty w Pakistanie po zabiciu najwyższego przywódcy Iranu

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak co najmniej jeden protestujący strzela w kierunku konsulatu, a zakrwawieni demonstranci uciekają, gdy rozbrzmiewają strzały.

Funkcjonariusz policji z Karaczi powiedział dziennikarzom Reutersa, że strzały oddano z wnętrza budynku konsulatu. Prośba agencji do marines o komentarz została przekierowana do armii USA, a następnie do Departamentu Stanu, który ostatecznie nie odpowiedział.

Pakistan jest domem dla drugiej co do wielkości społeczności szyickiej na świecie po Iranie, dla której Chamenei był duchowym przywódcą. W poniedziałek (2 marca) pakistańskie władze zakazały wszelkich demonstracji, po tym jak w całym kraju zginęło 26 osób.

Protestujący przed konsulatem w Karaczi skandowali: "Śmierć Ameryce! Śmierć Izraelowi!".

