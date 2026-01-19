Ustawa budżetowa. Prezydent ogłosił decyzję

W trwającym nieco ponad osiem minut nagraniu głowa państwa uzasadniła podjętą decyzję.

Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta. Będzie kontrola następcza w TK

– Mimo mojej krytycznej oceny tego budżetu, konstytucja nie daje mi prawa go zawetować. Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione argumenty i kompetencje, które posiadam, zdecydowałem się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie kieruję ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w nagraniu opublikowanym w poniedziałek prezydent Nawrocki. – Podpisuję budżet, by chronić stabilność państwa i kieruję go do TK, by chronić przyszłość Polski – podkreślił.

Nawrocki: Kapitulacja rządu. Budżet oparty na gigantycznym zadłużeniu

– Ten budżet jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości obecnego rządu. To budżet, który pokazuje bezradną kapitulację wobec wyzwań, przed jakimi stoi Polska. To budżet niespełnionych obietnic z kampanii wyborczej, zawiedzionych oczekiwań Polaków. Budżet chaosu z niezrozumiałymi cięciami w jednych obszarach i instytucjach oraz z nieuzasadnionymi wzrostami wydatków w innych, jak choćby nieproporcjonalnie wysokimi wzrostami wynagrodzeń w Sejmie. A przede wszystkim to budżet oparty na gigantycznym zadłużeniu, które w żaden sposób nie przekłada się na lepsze życie obywateli – powiedział prezydent, dodając, że dług stanowi aż jedną trzecią wydatków państwa.

– To, co dzieje się w ciągu ostatnich trzech lat oznacza zadłużenie dwukrotnie większe niż to, które zaciągnął Edward Gierek przez dekadę. Oczywiście po przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza.

